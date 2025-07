Complexe résidentiel Grand Sapphire Phase 4

Résidence parfaite

n Grand Saphir, qui se compose de 6 blocs au total, la vie parfaite Résidence se lève avec parking intérieur et extérieur, 3000 m2 piscine, 900 m2 grand supermarché, zone verte, centre de remise en forme, mini golf et bien plus encore.

7 Privilèges des étoiles

Dans Grand Sapphire, le projet des premières, vous aurez 7 étoiles privilèges avec un total de 10000 m2 piscine dont la plus grande piscine de l'île Punta Cana et la piscine Infinity au 27ème étage, 60000 m2 zone verte, jardin bio, Kids Club, services de navette à la plage, ménage, restaurants, Skyline Lounge & Bar et beaucoup d'autres possibilités.

Une vie optimale pour tous

Situé dans la région d'Iskele Long Beach, l'un des points d'investissement les plus populaires des investisseurs immobiliers, Grand Sapphire Phase 4 est très adapté à l'investissement et à la vie avec ses options Studio, 1+1, 2+1, 3+1 et Penthouse. Contactez-nous pour profiter d'une vie de 7 étoiles avec la qualité unique de NorthernLAND.