  2. Chypre du Nord
  3. Iskele Belediyesi
  4. Complexe résidentiel Furnished studio in the Royal Life Residence complex.

Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$72,797
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
9
ID: 27495
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Iskele Belediyesi
  • Ville
    Trikomo

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Il est possible de voir l'appartement qui vous intéresse en ligne et de l'acheter à distance!

Studio prêt 43 m2 à 250 mètres de la plage de sable fin. "Long Beach" est une côte avec de belles plages de sable fin, près de la ville d'Iskele et non loin de la ville de Famagusta.

Long Beach est un bon investissement et une opportunité de vivre dans l'un des plus beaux endroits de Chypre. Dans ce projet, tout a été fait pour votre confort.

Infrastructure:

  • Zone paysagère avec aménagement paysager
  • Piscine
  • Terrasses ensoleillées
  • Cours de basketball
  • Cours de volleyball
  • Terrains de tennis
  • 2 restaurants
  • Café
  • Barre de piscine
  • Barre de vitamines (enfants)
  • Centre de loisirs
  • Aires de jeux pour enfants
  • Pistes piétonnes et cyclables
  • Supermarché
  • Nettoyeur à sec
  • Magasin de souvenirs
  • Entretien du complexe
  • Sécurité 24 heures sur 24

Lors de l'achat de cet appartement - enregistrement d'un permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance médicale au nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de l'entreprise!

Localisation sur la carte

