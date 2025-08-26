Complexe résidentiel Furnished studio in the Royal Life Residence complex.

Il est possible de voir l'appartement qui vous intéresse en ligne et de l'acheter à distance!

Studio prêt 43 m2 à 250 mètres de la plage de sable fin. "Long Beach" est une côte avec de belles plages de sable fin, près de la ville d'Iskele et non loin de la ville de Famagusta.

Long Beach est un bon investissement et une opportunité de vivre dans l'un des plus beaux endroits de Chypre. Dans ce projet, tout a été fait pour votre confort.

Infrastructure:

Zone paysagère avec aménagement paysager

Piscine

Terrasses ensoleillées

Cours de basketball

Cours de volleyball

Terrains de tennis

2 restaurants

Café

Barre de piscine

Barre de vitamines (enfants)

Centre de loisirs

Aires de jeux pour enfants

Pistes piétonnes et cyclables

Supermarché

Nettoyeur à sec

Magasin de souvenirs

Entretien du complexe

Sécurité 24 heures sur 24

Lors de l'achat de cet appartement - enregistrement d'un permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance médicale au nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de l'entreprise!