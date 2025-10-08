  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Iskele Belediyesi
  4. Complexe résidentiel Querencia

Complexe résidentiel Querencia

Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$194,526
BTC
2.3138501
ETH
121.2787747
USDT
192 325.0102576
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
55
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 32604
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Iskele Belediyesi
  • Ville
    Trikomo

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    28

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Trikomo, Chypre du Nord

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Uzun 29
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$215,311
Complexe résidentiel CC Tower Girne
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$242,374
Quartier résidentiel LAKE GARDEN VILLAGE
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$159,457
Quartier résidentiel Auralux
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$177,315
Immeuble Sea Breeze
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$117,363
Vous regardez
Complexe résidentiel Querencia
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$194,526
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$272,214
Options de finition Аvec finition
2+1 appartement de 95 m2 avec une terrasse de 15 m2 donnant sur la mer. L'intérieur se fait en couleurs claires selon le package complet. Entièrement meublé et équipé de tous les appareils et ustensiles nécessaires. Le chauffage au sol est installé sur toute la surface carrelée et un système…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Quartier résidentiel Lavanta
Quartier résidentiel Lavanta
Quartier résidentiel Lavanta
Quartier résidentiel Lavanta
Quartier résidentiel Lavanta
Quartier résidentiel Lavanta
Kalogreia, Chypre du Nord
depuis
$683,930
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel BELLAPAIS VILLAS
Quartier résidentiel BELLAPAIS VILLAS
Quartier résidentiel BELLAPAIS VILLAS
Quartier résidentiel BELLAPAIS VILLAS
Quartier résidentiel BELLAPAIS VILLAS
Quartier résidentiel BELLAPAIS VILLAS
Kazafani, Chypre du Nord
depuis
$1,01M
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller