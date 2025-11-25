  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Iskele Belediyesi
  4. Complexe résidentiel Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.

Complexe résidentiel Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.

Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$64,229
11
ID: 32926
Dernière actualisation: 25/11/2025

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Iskele Belediyesi
  • Ville
    Trikomo

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Un studio meublé de 57 m2 est situé à un kilomètre de la plage de sable.

Cet emplacement unique offre un cadre calme loin de l'agitation de la ville, mais à proximité de toutes les commodités et monuments historiques de la ville.

Le centre-ville et la plage de Long Beach sont à quelques minutes en voiture. Le complexe est situé dans une zone paysagée avec piscines et aires de jeux pour enfants.

Un large choix d'appartements (une, deux et trois chambres) est disponible dans ce complexe !

Principales caractéristiques :

  • Cuisine avec placards intégrés
  • Salle de bains entièrement équipée
  • Chauffage à eau électrique
  • Fenêtres double vitrage
  • Tuiles céramiques sur les sols et dans les salles de bains
  • Les bâtiments sont conçus pour que chaque appartement offre une vue panoramique sur la mer et les montagnes
  • Le complexe est conçu et construit selon les normes hôtelières 5 étoiles

Infrastructure:

  • 2 grandes piscines extérieures
  • Piscine extérieure pour enfants
  • Grande piscine intérieure chauffée
  • Complexe SPA (1 300 m2)
  • Stationnement souterrain
  • Restaurant A-La-Carte
  • Pub irlandais
  • Barre de piscine
  • Centre de remise en forme
  • Réception
  • Société de gestion
  • Terrain de tennis
  • Jardin d'enfants
  • Aire de jeux pour enfants
  • Mini parc aquatique
  • Location de voiture
  • Navette gratuite vers Long Beach
  • Stationnement souterrain
  • Terrains complexes sécurisés

L'achat de cet appartement comprend une vue Permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance maladie à Chypre-Nord pour toute la famille, tous gratuits de l'entreprise!

Localisation sur la carte

Trikomo, Chypre du Nord

