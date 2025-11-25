Complexe résidentiel Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.

Un studio meublé de 57 m2 est situé à un kilomètre de la plage de sable.

Cet emplacement unique offre un cadre calme loin de l'agitation de la ville, mais à proximité de toutes les commodités et monuments historiques de la ville.

Le centre-ville et la plage de Long Beach sont à quelques minutes en voiture. Le complexe est situé dans une zone paysagée avec piscines et aires de jeux pour enfants.

Un large choix d'appartements (une, deux et trois chambres) est disponible dans ce complexe !

Principales caractéristiques :

Cuisine avec placards intégrés

Salle de bains entièrement équipée

Chauffage à eau électrique

Fenêtres double vitrage

Tuiles céramiques sur les sols et dans les salles de bains

Les bâtiments sont conçus pour que chaque appartement offre une vue panoramique sur la mer et les montagnes

Le complexe est conçu et construit selon les normes hôtelières 5 étoiles

Infrastructure:

2 grandes piscines extérieures

Piscine extérieure pour enfants

Grande piscine intérieure chauffée

Complexe SPA (1 300 m2)

Stationnement souterrain

Restaurant A-La-Carte

Pub irlandais

Barre de piscine

Centre de remise en forme

Réception

Société de gestion

Terrain de tennis

Jardin d'enfants

Aire de jeux pour enfants

Mini parc aquatique

Location de voiture

Navette gratuite vers Long Beach

Terrains complexes sécurisés

L'achat de cet appartement comprend une vue Permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance maladie à Chypre-Nord pour toute la famille, tous gratuits de l'entreprise!