Complexe résidentiel Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.

Un studio meublé de 57 m2 est situé à un kilomètre de la plage de sable.
Cet emplacement unique offre un cadre calme loin de l'agitation de la ville, mais à proximité de toutes les commodités et monuments historiques de la ville.
Le centre-ville et la plage de Long Beach sont à quelques minutes en voiture. Le complexe est situé dans une zone paysagée avec piscines et aires de jeux pour enfants.
Un large choix d'appartements (une, deux et trois chambres) est disponible dans ce complexe !
Principales caractéristiques :
Infrastructure:
L'achat de cet appartement comprend une vue Permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance maladie à Chypre-Nord pour toute la famille, tous gratuits de l'entreprise!