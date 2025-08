Complexe résidentiel One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.

Appartement confortable 1+1 de 63 m2 avec une terrasse vitrée de 12 m2. L'appartement est entièrement prêt pour l'occupation, un ensemble complet avec des meubles et des appareils.

Un salon spacieux avec accès à la terrasse, une cuisine ouverte moderne avec un ensemble complet de plats et d'appareils électroménagers. Une chambre lumineuse avec un lit et des armoires de rangement. L'appartement a également un petit terrain avec un lit de fleurs, qui peut être utilisé pour un coin vert ou un petit espace de loisirs.

L'appartement est situé dans un complexe résidentiel moderne avec un territoire bien entretenu et une infrastructure développée: piscines extérieures et intérieures, un parc aquatique avec toboggans, un centre SPA avec un sauna, hammam et des salles de massage, une salle de fitness, restaurants, cafés et un mini-marché. Il existe également sur le territoire des aires de jeux pour les enfants et les loisirs familiaux. Le complexe se distingue par une construction de haute qualité et une infrastructure bien pensée.