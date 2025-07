Le complexe résidentiel Mckenzie 2 est un projet de luxe et de haute qualité situé dans la zone touristique populaire de Long Beach, au nord de Famagusta, dans le nord de Chypre. Ce projet promet un style de vie indescriptible au milieu de la beauté de la nature et de la proximité de la mer Méditerranée. Avantages de Mckenzie 2:

1. Emplacement idéal: Le complexe est situé dans la zone de la station balnéaire de Long Beach, à seulement 400 mètres de l'une des meilleures plages de Chypre-Nord — Long Beach. Cela offre aux résidents une occasion unique de profiter de la mer et du soleil dans les environs immédiats de leur maison.

2. Qualité de construction: Mckenzie 2 est un projet d'exécution de première classe, avec une superficie totale de 539 mètres carrés. Le complexe est équipé de chauffage à l'eau et de climatisation, offrant un séjour confortable à tout moment de l'année. La sécurité est également une priorité, avec la disponibilité d'un système d'alarme incendie et d'un ascenseur pour un accès facile à tous les étages.

3. Diversité des logements : Mckenzie 2 offre divers types de logements, y compris des penthouses avec des aires de barbecue, ce qui ajoute confort et diversité au mode de vie des résidents. Le complexe est également équipé d'une infrastructure satellitaire centralisée.

4. Proximité des commodités: Le complexe est entouré de toutes les commodités et services nécessaires, tels que les jardins d'enfants, les magasins, les hôpitaux, les pharmacies et les centres de divertissement, rendant le shopping quotidien et le divertissement facile et abordable.

5. Potentiel d'investissement : Mckenzie 2 intéresse les investisseurs à la recherche de possibilités de location et de croissance de la valeur immobilière. Logement de luxe est toujours en demande pour des locations à long terme et des locations à court terme.

6. Environnement familial : Ce projet est également idéal pour les familles avec enfants, grâce à un environnement familial sûr, confortable et convivial.

Mckenzie 2 est un endroit où le luxe et la nature se combinent avec le confort de la vie moderne. Ce complexe promet de donner à ses résidents la possibilité de profiter de la beauté de Chypre-Nord dans un environnement confortable.