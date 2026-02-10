  1. Realting.com
Complexe résidentiel HERA

Vokolida, Chypre du Nord
$236,676
15
ID: 33304
Dernière actualisation: 10/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi
  • Village
    Vokolida

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

HERA — 5★ Le luxe au cœur de Bafra 👑

Situé à Bafra, Iskele, HERA est situé dans l'un des centres touristiques les plus prestigieux et en développement rapide de Chypre-Nord 🌴
Autrefois un village côtier tranquille, Bafra s'est transformé au cours des 10 à 15 dernières années en une destination de choix.

La région est célèbre pour ses kilomètres de plages de sable méditerranéen, considéré parmi les plus propres de Chypre 🌊
Un environnement paisible combiné avec un accès facile aux monuments historiques et aux attractions modernes créent l'équilibre parfait de la tranquillité et du style de vie.

En raison du statut officiel du Centre Touristique de Bafra, la construction résidentielle est limitée, donnant une valeur exceptionnelle aux investissements hôteliers - faisant de HERA une opportunité vraiment exclusive 💎

À propos du projet

Nommé d'après Héra, déesse grecque des femmes et des reines, le projet représente l'élégance, le prestige et la vie raffinée 👑
HERA offre une occasion rare de posséder une partie d'un hôtel 5 étoiles avec des titres individuels à Chypre-Nord.

Entouré d'hôtels 5 étoiles de luxe avec des casinos de style Las Vegas, et avec trois nouveaux hôtels et un parcours de golf international prévu dans les cinq prochaines années, HERA est positionné pour une croissance exceptionnelle du capital 📈

Détails du projet

  • 9 blocs, 4 étages

  • 462 chambres au total

    • 62 chambres supérieures

    • 400 chambres Grand Suite

5★ Services hôteliers

✨ Service de navette vers la plage, le bazar et les casinos
✨ Réception et hall
✨ Services de Bellboy & Valet
✨ Ménage & blanchisserie / nettoyage à sec
✨ Service de chambre
✨ Assistants et formateurs personnels
✨ Animateurs & nounous
✨ Transferts aéroportuaires
✨ Service de gestion des loyers

Installations et style de vie

🏊 Piscines intérieures et extérieures
🌊 Aqua piscine avec toboggans
💆 Spa & centre de bien-être
🏋 Centre de fitness et de Zumba
🔥 Sauna et Hammam
👶 Aire de jeux et maternelles pour enfants
⛳ Terrain de golf
🎶 Club de nuit
🍽 Un restaurant à la carte
🍸 Lobby & bar de la piscine
🅿️ Parking intérieur et extérieur
🏢 Salles de conférence

HERA est plus qu'une propriété —
c'est un mode de vie 5 étoiles, un investissement fort et une expérience royale dans l'une des régions les plus prometteuses de Chypre-Nord 👑✨

Vokolida, Chypre du Nord

T.V.A.
