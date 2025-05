Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort 2

Grand Saphir Resort 2 - appartements de luxe au large de la mer Méditerranée

Le projet se compose de 6 blocs de différents étages (de 9 à 17 étages) du développeur, opérant depuis 2003. La compagnie occupe une place honorable parmi les dirigeants de la région et est aujourd'hui considérée comme la meilleure de Chypre-Nord.



Emplacement: Iskele, Long Beach avec une longueur d'environ 3 km

Vue directe sur la mer

10 minutes de Famagusta et de la vieille ville

15 minutes de l'ancienne ville de Salamis

40 minutes pour l'aéroport d'Ercan

A propos du projet

Grand Sapphire Resort 2 est un complexe résidentiel exclusif sur la côte, au cœur de l'une des régions les plus prometteuses de Chypre-Nord. Le projet est créé dans le concept de style de vie 7 étoiles, offrant à ses résidents des conditions de vie luxueuses et des infrastructures de classe mondiale.

Le complexe comprend 682 appartements dans six blocs de 9 à 17 étages de haut. Vue panoramique sur la mer Méditerranée, architecture élégante et équipements de première classe font de Grand Saphir Resort 2 le choix idéal pour une vie confortable, détente et investissement. Tous les 6 blocs ont déjà construit 14 étages, voir la dernière photo.

Formats d'appartement

Studio – 55 m2 (surface habitable : 47 m2)

1+1 (Europod) – 66 m2 (surface habitable : 56 m2)

2+1 (Eurotrioshka) – 127 m2 (surface habitable : 109 m2)

3+1 (Eurofour) – 169 m2 (surface habitable : 146 m2)

Situation financière

Montants standard :

35 % d'acompte

65% - paiements égaux avant réception des clés



Date de livraison: III trimestre de 2026

Plan de paiement du loyer garanti:

Location garantie pour 2 ans

Sac de meubles en cadeau

8% par an pour les studios et 1+1

7% par an pour 2+1

50% d'acompte dans les 3 semaines

50 % versements égaux avant réception des clés (6 contributions)

Spécifications techniques

Fenêtres panoramiques avec double fenêtre

Armoires et cuisines intégrées

Plomberie et tuiles de haute qualité

Salles de bains entièrement équipées

C clôtures en verre et composites de balcons

Système central de climatisation

Approvisionnement en eau centrale et pompe hydraulique

Système central par satellite et Internet

Système de générateur central

Infrastructure complexe

Hôtel 5 étoiles avec casino

Supermarchés et restaurants

Club de plage fermé. Le projet Grand Saphir sur la côte luxueuse a sa propre plage équipée avec le club de plage Pera Mackenzie. Vous pourrez vous détendre ici jour et nuit, profiter d'équipements modernes et l'absence d'un grand nombre de vacanciers. Les visiteurs d'une plage privée n'ont pas besoin de s'inquiéter de prendre de bonnes places sur la côte dès que possible et avoir le temps de louer une chaise longue. En plus de la côte spacieuse avec toutes les commodités, ils disposent d'un restaurant privé et d'un bar, qui vous plaira avec une variété de plats et de boissons exquises.

Club d'enfants

Plus de 10 piscines, dont la plus grande de l'île - "Punta Cana"

Piscine sur le toit de la piscine Infinity

Parc aquatique avec de nombreux toboggans et attractions

Salle de sport

Spa, salon de beauté

Cinéma en plein air

Terrain de jeu

Pistes piétonnes et cyclables

Service de navette vers la plage

Location par l'entremise de la société de gestion :

70% - propriétaire, 30% - Royaume-Uni

Sacs de meubles:

Studio - 11 400 €

1+1 (Eurogenwoman) - 12,540 €

2+1 (Eurotrashka) - 14,820 €

Grand Sapphire Resort 2 est un projet qui combine un emplacement premium à côté de l'ensemble du projet Grand Sapphire, qui est le plus grand et le plus avancé projet d'infrastructure de luxe dans le nord de Chypre (voir les annonces de Grand Sapphire Resort et Grand Sapphire Blu) et l'attractivité des investissements.