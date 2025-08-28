Complexe résidentiel Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.

Appartement meublé d'une chambre (1+1) de 60 m2 avec une terrasse de 15 m2 dans le complexe Park Residence.

Appartements deux pièces à 250 mètres de la plage de sable fin. "Long Beach" est une côte avec de belles plages de sable fin, près de la ville d'Iskele et non loin de Famagusta.

Dans ce projet, tout a été fait pour votre confort. Le complexe possède une piscine commune, des parcs, des aires de loisirs, un restaurant, un café, un magasin, des divertissements pour enfants, un centre médical, etc.

Principales caractéristiques:

Spacieux salon

Salle de bains entièrement équipée

Cuisine avec placards intégrés

Chambre avec armoire intégrée

Chauffage à eau électrique

Double vitrage

Tuiles céramiques au sol et dans les salles de bains

Parking privé

Aménagement paysager

Piscine commune intérieure et extérieure

Aire de jeux pour enfants

Centre de remise en forme

Restaurant

Lors de l'achat de cet appartement - enregistrement d'un permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance médicale au nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de l'entreprise!