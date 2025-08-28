  1. Realting.com
  4. Complexe résidentiel Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.

Complexe résidentiel Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.

Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$114,792
ID: 27521
Dernière actualisation: 28/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Iskele Belediyesi
  • Ville
    Trikomo

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Appartement meublé d'une chambre (1+1) de 60 m2 avec une terrasse de 15 m2 dans le complexe Park Residence.

Appartements deux pièces à 250 mètres de la plage de sable fin. "Long Beach" est une côte avec de belles plages de sable fin, près de la ville d'Iskele et non loin de Famagusta.

Dans ce projet, tout a été fait pour votre confort. Le complexe possède une piscine commune, des parcs, des aires de loisirs, un restaurant, un café, un magasin, des divertissements pour enfants, un centre médical, etc.

Principales caractéristiques:

  • Spacieux salon
  • Salle de bains entièrement équipée
  • Cuisine avec placards intégrés
  • Chambre avec armoire intégrée
  • Chauffage à eau électrique
  • Double vitrage
  • Tuiles céramiques au sol et dans les salles de bains
  • Parking privé
  • Aménagement paysager
  • Piscine commune intérieure et extérieure
  • Aire de jeux pour enfants
  • Centre de remise en forme
  • Restaurant

Lors de l'achat de cet appartement - enregistrement d'un permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance médicale au nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de l'entreprise!

Localisation sur la carte

Trikomo, Chypre du Nord

