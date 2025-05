GRAND SAPPHIRE BLU se compose de 5 bâtiments de grande hauteur, chacun avec 28 étages, et 8 blocs bas, chacun avec 5 étages. Le projet est situé sur un terrain d'une superficie totale de 90727.18 m2 et comprend 2345 unités, y compris des studios, un, deux, trois chambres à coucher appartements et penthouses.

GRAND SAPPHIRE BLU Les appartements sont idéaux pour vivre et louer. Cela transforme la propriété achetée en un investissement réussi qui fournira un revenu élevé et garanti chaque mois. De plus, vous obtenez une rentabilité élevée lorsque vous revendez des appartements - jusqu'à 150 %.

Le complexe résidentiel GRAND SAPPHIRE BLU est situé au nord-est de Chypre, dans le district d'Iskele. Il est à seulement 50 km de l'aéroport international Ercan. Iskele est considérée comme la région la plus prometteuse de Chypre-Nord pour vivre et investir. Le complexe est situé à 300 mètres de Long Beach, loin de l'agitation de la ville, mais avec un accès facile aux centres de shopping et de divertissement. À proximité immédiate du complexe résidentiel se trouvent deux écoles d'anglais privées, un hôpital et l'Université de la Méditerranée orientale.

GRAND SAPPHIRE BLU a été spécialement conçu pour couvrir tous les éléments nécessaires à la vie 7 étoiles. Il offre des espaces publics réfléchis et des espaces verts tranquilles, offrant la combinaison parfaite d'interaction sociale et de paix personnelle.

Ici vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour une vie confortable: restaurants, bars et cafés pour des plats savoureux et variés, un hôtel 5 étoiles avec un casino, Punta Cana - la plus grande piscine de l'île, avec une superficie de 4000 m2, Aqua Park Cinema en plein air, terrains de jeux, pistes cyclables et de marche, centre de remise en forme et zone SPA, Courts pour jouer au tennis padel, Pet Park.

Découvrez le luxe dans tous les détails. Les appartements haut de gamme incarnent un design moderne, des matériaux de finition de haute qualité et une attention à chaque détail. Avec une vue fantastique sur la mer et des aménagements spacieux, ces logements sont conçus pour ceux qui apprécient le style exquis et le confort inégalé. Tous les appartements sont loués avec une finition complète de haute qualité, kit de cuisine, armoires de chambre, plomberie, portes intérieures et avant.