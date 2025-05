Complexe résidentiel ELYSIUM ISATIS

ELYSIUM est un complexe résidentiel de luxe. Le projet est un microdistrict fermé de l'immobilier d'élite avec une superficie totale de 33 000 mètres carrés. Le territoire dispose d'une sécurité, d'une infrastructure de villégiature, d'un jardin tropical, d'un design paysager élégant, d'un éclairage décoratif et d'un salon.

ELYSIQUE Les appartements sont idéaux pour vivre et louer. Cela transforme la propriété achetée en un investissement réussi qui fournira un revenu élevé et garanti chaque mois. De plus, vous obtenez une rentabilité élevée lorsque vous revendez des appartements - jusqu'à 150 %.

Le complexe résidentiel d'ELYSIUM est situé au nord-est de Chypre, dans le district d'Iskele. Il est à seulement 50 km de l'aéroport international Ercan. Iskele est considérée comme la région la plus prometteuse de Chypre-Nord pour vivre et investir.

Le complexe est situé à 850 mètres de Long Beach, loin de l'agitation de la ville, mais avec un accès facile aux centres de shopping et de divertissement. À proximité immédiate du complexe résidentiel se trouvent deux écoles d'anglais privées, un hôpital et l'Université de la Méditerranée orientale.

Le complexe ELYSIUM est une installation unique où les développeurs ont prêté attention à chaque détail afin de créer les meilleures conditions pour leurs résidents. Ici vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour une vie confortable:

Restaurants, bars et cafés pour des plats délicieux et variés.

Deux piscines pour adultes avec parasols et chaises longues, une piscine pour enfants et un parc aquatique pour le divertissement de toute la famille.

Sauna et barbecue pour le repos et la détente.

Terrain de jeux et gymnase pour un style de vie actif.

Supermarché, où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin.

Générateur électrique, chauffage central, télévision par satellite, internet et sécurité 24h/24 pour votre confort et votre sécurité.

Et surtout, par temps chaud et ensoleillé, vous n'avez pas à marcher jusqu'à la plage. À votre service est une navette gratuite confortable, qui va du complexe résidentiel à la mer tout au long de la journée.

ELYSIUM propose une large gamme d'appartements : studios, appartements 1+1, 2+1, 2+1 duplex avec accès au toit, ainsi que 3+1 duplex avec accès au toit. Les appartements sont équipés de fenêtres, systèmes de ventilation, portes intérieures, sol en céramique et stratifié dans les chambres. Dans la cuisine il ya un comptoir en pierre, et dans la chambre il ya des armoires intégrées avec des miroirs. Pour ceux qui préfèrent une vie plus isolée, des maisons de ville et des villas sont proposées. Chaque villa est équipée d'un balcon spacieux donnant sur la piscine, son propre terrain, une salle de bains complète, cheminée intégrée et buanderie. Les panneaux solaires sont utilisés pour chauffer l'eau.