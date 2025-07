Complexe résidentiel CC Towers Iskele

ISSUE DE LA TOUCHE DU CC

Ville: Iskele, Boğaz

Type de propriété: Appartement

Nombre de chambres: Studio, 1+1, 2+1

Zone fermée: 31m2/44m2 ~ 45m2/62m2 ~

69m2/119 m2

Situation: les blocs A & B seront complétés dans

2026, C,D,E en 2027

Prix de départ: £ 67.000

Plan de paiement pour 10 ans:

40 % d'acompte

20% jusqu'à la livraison des clés

40% versements sans intérêt en 84 mois

Plan de paiement pour 20 ans: %35 en baisse

paiement, 65% en 20 ans.

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

▪ 5 blocs

▪ Studio, 1+1 et 2+1 appartements

▪ Piscine extérieure (1500 m2)

▪ Piscine intérieure

▪ Bain turc

▪ Sauna et massage

▪ Marché

▪ Nettoyage à sec

▪ Hammam turc

▪ Gymnase

▪ Aire de jeux pour enfants

▪ Mini terrain de basketball

▪ Restaurant et bar

▪ Services de navette

▪ Gestion des loyers

▪ Générateur diesel

▪ Parking souterrain et extérieur