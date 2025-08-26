Complexe résidentiel Furnished studio in the Royal Sun complex.

Il est possible de voir l'appartement qui vous intéresse en ligne et de l'acheter à distance!

Un studio meublé de 42 m2 avec un balcon de 7 m2, 600 mètres de la plage de sable "Long Beach" dans le complexe Royal Sun Residence.

"Long Beach" est un investissement réussi et une opportunité de vivre dans l'un des plus beaux endroits de Chypre. Dans ce projet, tout a été fait pour votre confort. Le projet sera situé sur 70 hectares de terrain, à 5 minutes à pied de la mer.

Infrastructure:

Location de voiture

Trois piscines communes

Parc aquatique

Aire de jeux pour enfants

Terrain de sport

Espace barbecue

Club équestre

Centre SPA

Salon de beauté

Centre de remise en forme

Restaurant

Magasiner

Lors de l'achat de cet appartement - enregistrement d'un permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance médicale au nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de l'entreprise!