  4. Complexe résidentiel Furnished studio in the Royal Sun complex.

Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$70,101
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
ID: 27494
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Iskele Belediyesi
  • Ville
    Trikomo

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Il est possible de voir l'appartement qui vous intéresse en ligne et de l'acheter à distance!

Un studio meublé de 42 m2 avec un balcon de 7 m2, 600 mètres de la plage de sable "Long Beach" dans le complexe Royal Sun Residence.

"Long Beach" est un investissement réussi et une opportunité de vivre dans l'un des plus beaux endroits de Chypre. Dans ce projet, tout a été fait pour votre confort. Le projet sera situé sur 70 hectares de terrain, à 5 minutes à pied de la mer.

Infrastructure:

  • Location de voiture
  • Trois piscines communes
  • Parc aquatique
  • Aire de jeux pour enfants
  • Terrain de sport
  • Espace barbecue
  • Club équestre
  • Centre SPA
  • Salon de beauté
  • Centre de remise en forme
  • Restaurant
  • Magasiner

Lors de l'achat de cet appartement - enregistrement d'un permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance médicale au nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de l'entreprise!

Localisation sur la carte

Trikomo, Chypre du Nord

