Complexe résidentiel Grand Sapphıre Blu

Vivre dans le Blu clair

Couronnez votre vie avec la vie joyeuse et relaxante d'Iskele, où les sables dorés et les nuances parfaites de Blu rencontrent la vue magnifique sur les rives de Chypre-Nord. Embrassez la culture méditerranéenne, asseyez-vous au soleil et profitez de la vie. Conçu pour le plus grand confort, luxe et qualité de vie, Grand Sapphire Blu est le choix parfait pour chaque style de vie. Prêt à vivre en Blu clair ?



La piscine de plage

La piscine de plage est située à Grand Sapphire Blu comme un exemple parfait de design moderne et innovant. Vous serez témoin du plus bel état de la vie 7 étoiles pleine de privilèges à la plage artificielle, qui offrira une option différente de plaisir et de détente dans les mois chauds d'été. Bref, Grand Saphir Blu offre une vie parfaite qui inclut des nuances de Blu dans tous les détails.

7 Star Lifestyle

Grand Saphir Blu est conçu pour la vie inégalée de 7 étoiles dans tous les aspects de la vie. Magasins, coiffeurs, parc animalier, supermarchés et toutes les autres nécessités et magasins de loisirs seront à votre portée. Facilité de vie et de pratique sans couper de qualité et de confort est ce qu'un mode de vie 7 étoiles signifie vraiment. Dans l'ensemble, vous profiterez de la vie la plus privilégiée de Chypre-Nord dans Grand Sapphire Blu.

Équipements et installations 7 étoiles à Grand Sapphire Blu

Grand Saphir Blu est spécialement conçu pour présenter tout ce qui est essentiel à la vie 7 étoiles; 5 étoiles Hotel & Casino, Supermarket, Kids Club, Punta Cana, la plus grande piscine de l'île couvrant 4000 m2, 10000m2+ piscine totale, piscine de plage (avec une plage artificielle), piscine Infinity au 27ème étage, zones multisports, Paddle tennis, cinéma en plein air, parc aquatique, Fit Plus, Spa biologique, parc pour animaux, sentiers pédestres, espaces de stationnement intérieurs extérieurs, salle de bal et de conférence.

Paysage moderne en harmonie avec la nature

Grand Saphir Blu offre des espaces communautaires et des espaces verts relaxants qui ont été soigneusement conçus pour vous fournir le mélange parfait de la vie sociale et le confort personnel. Que vous vous détendiez près de la piscine ou que vous vous promeniez dans la verdure, vous embrasserez une vie sociale en harmonie avec la nature au Grand Saphir Blu.

POURQUOI LE CHYPRE NORD?

No1: Iskele, Chypre-Nord

Le meilleur endroit pour acheter une propriété balnéaire selon Forbes

Le revenu de la location est fixé en GBP, EUR, USD.

Complète neutralité politique.

La plus longue saison touristique. 320 jours ensoleillés par an. La propriété sera louée 12 mois par an.

Éducation reconnue dans le monde

Absence de criminalité et de corruption.