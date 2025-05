Complexe résidentiel

2+1 appartement de 95 m2 avec une terrasse de 15 m2 donnant sur la mer. L'intérieur se fait en couleurs claires selon le package complet. Entièrement meublé et équipé de tous les appareils et ustensiles nécessaires. Le chauffage au sol est installé sur toute la surface carrelée et un système centralisé de climatisation VRF/VRV.

Le complexe offre une infrastructure bien pensée et diversifiée : plusieurs piscines, un centre de spa avec sauna et hammam, une salle de fitness, un restaurant, des bars et des cafés. Pour les familles avec enfants, il ya une aire de jeux, et pour les amateurs de loisirs actifs, il ya des zones sportives. Les résidents peuvent profiter de détente sur leur propre plage, passer des soirées dans le casino ou sur une terrasse spacieuse avec vue panoramique sur la mer et les montagnes.

La sécurité est assurée par une sécurité 24 heures sur 24 et un système de vidéosurveillance. Il y a aussi un parking souterrain, des espaces verts bien entretenus avec des endroits pour se détendre et des services de conciergerie, qui sont toujours prêts à aider avec les problèmes quotidiens.

Infrastructure:

Hôtel 5*

Casino

10 piscines 7 000 m2

Parc aquatique

Piscines pour enfants

Piscine sur le toit avec bar

Centre de remise en forme

Centre SPA : jacuzzi, sauna, hammam, massage, etc.

Restaurants, bars et cafés

Magasins

Cinémas extérieurs et intérieurs

Club de nuit

Club d'enfants

Bar et plage

Terrain de tennis

Terrains de volleyball, de basketball et de mini-football

Aménagement du complexe et des parcs

Entrées au niveau du sol, pratique pour les parents avec poussettes

Sécurité à l'entrée, vidéosurveillance

Portes automatiques