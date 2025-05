Apart hôtel CAESAR RESORT SPA

Le complexe résidentiel-giant CAESAR RESORT SPA a un emplacement idéal par rapport à la mer Méditerranée: à seulement 300 m de la plage de sable fin de Long Beach (1,5 km de long) avec ses célèbres restaurants, équipés de zones de loisirs, terrains de sport, promenades et pistes cyclables.

RESORT DE CAESAR SPA est une zone résidentielle fermée de luxe dans le nord de Chypre avec une superficie de 17 000 km2. Le concept de cet écran LCD est la vie et le repos dans un éco-parc. La résidence CAESAR RESORT dispose d'un vaste espace vert : pelouses, paysage, plantes tropicales et arbres fruitiers exotiques.

Le complexe résidentiel CAESAR RESORT SPA est situé au nord-est de Chypre, dans le district d'Iskele. Il est à seulement 50 km de l'aéroport international Ercan. Iskele est considérée comme la région la plus prometteuse de Chypre-Nord pour vivre et investir.

Dans la zone protégée du complexe il y a plusieurs bars et restaurants où vous pouvez apprécier la variété des plats. Le centre de spa vous plongera dans l'atmosphère de détente : rien ne devrait perturber l'unité du corps et de l'âme. Voulez-vous resserrer votre forme ou suivre un mode de vie sain? Venez au centre de fitness. Plusieurs types de piscines et de terrains de jeux empêcheront vos enfants de s'ennuyer pendant que vous choisissez des gâteries et du pain fraîchement cuit pour le dîner à la boulangerie la plus proche.

Les appartements de différentes configurations sont vendus du développeur entièrement prêts pour l'occupation et l'ameublement: nettoyage de haute qualité de réparation européenne, kit de cuisine intégré, salle de bains complète. La conception de l'appartement peut être choisie parmi les options du développeur (au stade de la construction), et offrir votre propre projet de conception individuelle.