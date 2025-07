Complexe résidentiel Life Square

Notre entreprise a été créée en 2004 pour servir dans le secteur de la construction.

Aujourd'hui, nous avons 15 ans d'expérience dans le développement immobilier.

Après nos Pearl Beach Villas et Trio Residence à la région d'Iskele Long Beach, nous vous présentons maintenant le projet LIFE SQUARE.

Notre projet se compose de 1+1, 2+1 appartements et 3+1 penthouses.

Il est situé à moins de 250 mètres de la plage,

Services sociaux à proximité tels que restaurants, marchés et cafés.

6 km de vélo et chemin de randonnée sont situés à proximité. La place de la vie, inspirée des traditions archi- tectures chypriotes, avec sa propre piscine de 20m de long, a été conçue pour votre tranquillité et votre confort.

Profitez du soleil et de la mer sur la Long Beach où les sables dorés rencontrent les eaux bleues turquoise ou profitez de la piscine si vous préférez.

Life Square est situé dans la région de Long Beach, avec ses territoires paysagers, pistes cyclables et de marche, restaurants, vous fournissant les goûts uniques de la cuisine méditerranéenne, ainsi que des salles de sport, saunas, pharmacies, marchés, salons de massage et beaucoup plus. Vie Place vous ouvre les Portes dans une vie paisible. Notre système IP CCTV 24/7 s'occupera de votre sécurité, tandis que la construction de murs isolés s'occupera de votre confort et de votre trésorerie.