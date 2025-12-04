Complexe résidentiel Furnished one-bedroom apartment in the Grand Sapphire Resort complex.

Appartement d'une chambre (1+1) de 64 m2 dans le prestigieux complexe Grand Sapphire Resort CASINO, à 600 mètres de Long Beach.

Un forfait design (meubles et appareils) est inclus dans le prix.

Le complexe est situé dans l'une des zones les plus populaires avec une promenade paysagée s'étendant sur trois kilomètres.

Infrastructure:

Hôtel 5 étoiles

Casino

10 piscines (7 000 m2)

Parc aquatique

Piscines pour enfants

Piscine de toit avec bar

Centre de remise en forme

Centre SPA : jacuzzi, sauna, hammam, massage, etc.

Restaurants, bars et cafés

Magasins

Cinémas extérieurs et intérieurs

Club de nuit

Club pour enfants

Bar et plage

Terrain de tennis

Terrains de volleyball, de basketball et de mini-football

Aménagement paysager et parcs

Entrées au rez-de-chaussée, pratique pour les parents avec poussettes

Sécurité à l'entrée, vidéosurveillance

Portes automatiques

Avec l'achat de n'importe quel bien, vous recevez un permis de séjour, un compte bancaire, un permis de conduire et une assurance maladie à Chypre-Nord pour toute la famille, libre de l'entreprise!