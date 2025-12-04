  1. Realting.com
  4. Complexe résidentiel Furnished one-bedroom apartment in the Grand Sapphire Resort complex.

Complexe résidentiel Furnished one-bedroom apartment in the Grand Sapphire Resort complex.

Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$213,304
19
ID: 32995
Dernière actualisation: 04/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Iskele Belediyesi
  • Ville
    Trikomo

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Appartement d'une chambre (1+1) de 64 m2 dans le prestigieux complexe Grand Sapphire Resort CASINO, à 600 mètres de Long Beach.

Un forfait design (meubles et appareils) est inclus dans le prix.

Le complexe est situé dans l'une des zones les plus populaires avec une promenade paysagée s'étendant sur trois kilomètres.

Infrastructure:

  • Hôtel 5 étoiles
  • Casino
  • 10 piscines (7 000 m2)
  • Parc aquatique
  • Piscines pour enfants
  • Piscine de toit avec bar
  • Centre de remise en forme
  • Centre SPA : jacuzzi, sauna, hammam, massage, etc.
  • Restaurants, bars et cafés
  • Magasins
  • Cinémas extérieurs et intérieurs
  • Club de nuit
  • Casino
  • Club pour enfants
  • Bar et plage
  • Terrain de tennis
  • Terrains de volleyball, de basketball et de mini-football
  • Aménagement paysager et parcs
  • Entrées au rez-de-chaussée, pratique pour les parents avec poussettes
  • Sécurité à l'entrée, vidéosurveillance
  • Portes automatiques

Avec l'achat de n'importe quel bien, vous recevez un permis de séjour, un compte bancaire, un permis de conduire et une assurance maladie à Chypre-Nord pour toute la famille, libre de l'entreprise!

Localisation sur la carte

Trikomo, Chypre du Nord

Posez toutes vos questions
