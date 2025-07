Complexe résidentiel Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele

🌟 Complexe résidentiel exclusif à Bahçeler 🌟

Votre nouvelle maison est une combinaison de luxe, de confort et de design unique!

🏡 À propos du projet:

- Surface construite : 25 053 m2.

- Zone fermée : 24 300 m2.

- Zone verte: 2,330 m2 - jardins confortables et zones de loisirs.

🔹 Configuration

- 9 pâtés de maisons.

384 chambres exquises avec un design unique et de nombreux agréments.

- Etage: rez de chaussée + premier étage.

🌴 L'infrastructure du complexe:

- Casino et une immense plage de sable - des vacances luxueuses au bord de la mer.

La promenade est un endroit idéal pour la marche et le jogging.

- Beaucoup de cafés et de restaurants de poissons – dégustez la cuisine locale.

- Oui. Le village de pêche est une atmosphère et une couleur uniques.

Aire de jeux pour enfants - sécurité et joie pour les petits résidents.

- Piscines et espaces de loisirs - détente et confort à tout moment de l'année.

- Spa et hammam – soin de votre santé et de votre beauté.

📍 Avantages de l'emplacement:

Bahçeler est un quartier prestigieux avec des infrastructures développées.

- Proche de la mer et de la plage – profitez de la brise marine et des paysages.

📅 Date de livraison : novembre 2026.

💳 Modalités de paiement:

- Installation pendant 1 an après l'achèvement de la construction - conditions flexibles pour votre commodité.

🌟 Pourquoi ce projet ?

- Design unique : chaque pièce est créée avec soin.

Infrastructure de luxe : tout pour une vie confortable et des loisirs.

Zone verte : des jardins confortables et des espaces de loisirs créent une atmosphère d'harmonie.

Ne manquez pas la chance de faire partie de ce projet unique! Contactez-nous pour réserver votre future maison aujourd'hui. 🏡✨

Votre rêve de vivre près de la mer commence ici !