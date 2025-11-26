  1. Realting.com
Complexe résidentiel Olive Court 2

Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$130,371
T.V.A.
ID: 32939
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/11/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  Pays
    Chypre du Nord
  Région
    İskele District
  Ville
    Iskele Belediyesi
  Ville
    Trikomo

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Cour oléicole 2 - complexe moderne à Jeni Boazici 🌿🏡

L'Olive Court 2 est situé à Yeni Boğaziçi, à seulement 10 minutes à pied de la mer.
Le projet comprend 58 résidences, combinant architecture moderne, planification réfléchie et environnement vert. Chaque détail est pensé pour une vie confortable près de la nature.

- Oui.

Types d'appartements

1ère️⃣ 1+1
• Superficie : 90 m2 + 13 m2 terrasse
• Prix à partir de 99 000 GBP

2.️⃣ Triplex 3+2
• Deux terrasses + propre jardin
• Prix: 250 000 GBP

- Oui.

Infrastructure de la Cour d'Olive 2 🌴

• Piscine extérieure longue de 45 mètres
• Piscine supplémentaire
• Infrastructure souterraine Olive Court 1
• SPA, sauna, hammam
• Piscine intérieure 50 m2
• Le gymnase moderne

- Oui.

Modalités de paiement 💳

• 70% – acompte
• 30% - versements pour 24 mois

Localisation sur la carte

Trikomo, Chypre du Nord

