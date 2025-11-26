Complexe résidentiel Olive Court 2

Cour oléicole 2 - complexe moderne à Jeni Boazici 🌿🏡
L'Olive Court 2 est situé à Yeni Boğaziçi, à seulement 10 minutes à pied de la mer.
Le projet comprend 58 résidences, combinant architecture moderne, planification réfléchie et environnement vert. Chaque détail est pensé pour une vie confortable près de la nature.
Types d'appartements
1ère️⃣ 1+1
• Superficie : 90 m2 + 13 m2 terrasse
• Prix à partir de 99 000 GBP
2.️⃣ Triplex 3+2
• Deux terrasses + propre jardin
• Prix: 250 000 GBP
Infrastructure de la Cour d'Olive 2 🌴
• Piscine extérieure longue de 45 mètres
• Piscine supplémentaire
• Infrastructure souterraine Olive Court 1
• SPA, sauna, hammam
• Piscine intérieure 50 m2
• Le gymnase moderne
Modalités de paiement 💳
• 70% – acompte
• 30% - versements pour 24 mois