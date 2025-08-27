Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.

Ce projet a reçu de prestigieux prix Property NC!

Appartement meublé de deux chambres (2+1) 147 m2 avec vue sur la mer dans un complexe résidentiel prestigieux avec un hôtel 5* et casino, à 600 mètres de Long Beach - Grand Saphir Resort.

L'appartement est entièrement meublé et équipé: une cuisine moderne avec des appareils électroménagers (hob, four, hotte d'extraction, micro-ondes, bouilloire, lave-vaisselle), salle à manger, salon confortable avec mobilier rembourré et TV, deux chambres séparées avec lits doubles et armoires, ainsi qu'une salle de bains élégante avec douche.

Le complexe est situé dans l'une des zones les plus populaires avec une promenade paysagée s'étendant sur trois kilomètres.



Infrastructure:

Hôtel 5*

Casino

10 piscines 7 000 m2

Parc aquatique

Piscines pour enfants

Piscine sur le toit avec bar

Centre de remise en forme

Centre SPA : jacuzzi, sauna, hammam, massage, etc.

Restaurants, bars et cafés

Magasins

Cinémas extérieurs et intérieurs

Club de nuit

Casino

Club d'enfants

Bar et plage

Terrain de tennis

Terrains de volleyball, de basketball et de mini-football

Aménagement du complexe et des parcs

Entrées au niveau du sol, pratique pour les parents avec poussettes

Sécurité à l'entrée, vidéosurveillance

Portes automatiques

Lorsque vous achetez un bien immobilier - enregistrement d'un permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance médicale dans le nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de la société!