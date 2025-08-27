  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Iskele Belediyesi
  4. Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.

Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.

Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$303,111
BTC
3.6054465
ETH
188.9768684
USDT
299 681.2777759
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
22
Laisser une demande
ID: 27499
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Iskele Belediyesi
  • Ville
    Trikomo

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Polski Polski
Русский Русский

Ce projet a reçu de prestigieux prix Property NC!

Appartement meublé de deux chambres (2+1) 147 m2 avec vue sur la mer dans un complexe résidentiel prestigieux avec un hôtel 5* et casino, à 600 mètres de Long Beach - Grand Saphir Resort.

L'appartement est entièrement meublé et équipé: une cuisine moderne avec des appareils électroménagers (hob, four, hotte d'extraction, micro-ondes, bouilloire, lave-vaisselle), salle à manger, salon confortable avec mobilier rembourré et TV, deux chambres séparées avec lits doubles et armoires, ainsi qu'une salle de bains élégante avec douche.

Le complexe est situé dans l'une des zones les plus populaires avec une promenade paysagée s'étendant sur trois kilomètres.

Infrastructure:

  • Hôtel 5*
  • Casino
  • 10 piscines 7 000 m2
  • Parc aquatique
  • Piscines pour enfants
  • Piscine sur le toit avec bar
  • Centre de remise en forme
  • Centre SPA : jacuzzi, sauna, hammam, massage, etc.
  • Restaurants, bars et cafés
  • Magasins
  • Cinémas extérieurs et intérieurs
  • Club de nuit
  • Casino
  • Club d'enfants
  • Bar et plage
  • Terrain de tennis
  • Terrains de volleyball, de basketball et de mini-football
  • Aménagement du complexe et des parcs
  • Entrées au niveau du sol, pratique pour les parents avec poussettes
  • Sécurité à l'entrée, vidéosurveillance
  • Portes automatiques

Lorsque vous achetez un bien immobilier - enregistrement d'un permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance médicale dans le nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de la société!

Localisation sur la carte

Trikomo, Chypre du Nord

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Carob Hill
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$168,450
Quartier résidentiel Irina
Lapithos, Chypre du Nord
depuis
$310,302
Complexe résidentiel Golden Life
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$332,866
Quartier résidentiel High Tower 2
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$170,983
Quartier résidentiel Alpino Island
Lapithos, Chypre du Nord
depuis
$519,281
Vous regardez
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$303,111
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Aventus Residence
Complexe résidentiel Aventus Residence
Complexe résidentiel Aventus Residence
Complexe résidentiel Aventus Residence
Complexe résidentiel Aventus Residence
Afficher tout Complexe résidentiel Aventus Residence
Complexe résidentiel Aventus Residence
Perivolia tou Trikomou, Chypre du Nord
depuis
$211,811
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Aventus Residence est un nouveau complexe résidentiel situé dans la région d'Iskele, à seulement 750 mètres de la mer Méditerranée. Le projet est idéalement situé à côté des restaurants, des marchés, des stations-service et de tous les équipements nécessaires.Aventus se compose de deux étape…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Infinity
Complexe résidentiel Infinity
Complexe résidentiel Infinity
Complexe résidentiel Infinity
Complexe résidentiel Infinity
Afficher tout Complexe résidentiel Infinity
Complexe résidentiel Infinity
Spathariko, Chypre du Nord
depuis
$218,488
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Infinity est un aparthotel club avec une infrastructure étendue, offrant une large gamme d'appartements avec vue sur la mer. Le complexe est situé à 450 mètres de la mer dans la région de Long Beach, qui est un endroit idéal pour une vie tranquille et de détente.Avantages du complexe infini …
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Aloha Life
Quartier résidentiel Aloha Life
Quartier résidentiel Aloha Life
Quartier résidentiel Aloha Life
Quartier résidentiel Aloha Life
Quartier résidentiel Aloha Life
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$189,981
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller