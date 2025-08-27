Complexe résidentiel Furnished one bedroom apartment in the 5* SPA complex Caesar Blue.

Meublé appartement d'une chambre (1+1) 71 m2 en 5* complexe SPA César Bleu.
Nouveau complexe d'appartements situé dans une partie pittoresque de la région de Bogaz, avec une plage de sable propre. Les appartements sont idéals pour les vacances, la location et pour la résidence permanente.
Infrastructure:
Lors de l'achat de cet appartement - enregistrement d'un permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance médicale au nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de l'entreprise!