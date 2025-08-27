Complexe résidentiel Furnished one bedroom apartment in the 5* SPA complex Caesar Blue.

Meublé appartement d'une chambre (1+1) 71 m2 en 5* complexe SPA César Bleu.

Nouveau complexe d'appartements situé dans une partie pittoresque de la région de Bogaz, avec une plage de sable propre. Les appartements sont idéals pour les vacances, la location et pour la résidence permanente.

Infrastructure:

Grande piscine

Piscine pour enfants

Piscine de surf (courbe artificielle pour le surf)

Parc aquatique

Aménagement paysager

Espace barbecue

Aire de jeux pour enfants

Sauna

Gymnase

Plage équipée

Sports nautiques sur la plage (canoe / jetski / paddle board)

Restaurant

Bar de plage

Lors de l'achat de cet appartement - enregistrement d'un permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance médicale au nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de l'entreprise!