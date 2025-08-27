  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Iskele Belediyesi
  4. Complexe résidentiel Furnished one bedroom apartment in the 5* SPA complex Caesar Blue.

Complexe résidentiel Furnished one bedroom apartment in the 5* SPA complex Caesar Blue.

Bogazi, Chypre du Nord
depuis
$169,742
BTC
2.0190500
ETH
105.8270446
USDT
167 821.5127862
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
15
Laisser une demande
ID: 27503
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Iskele Belediyesi
  • Village
    Bogazi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Polski Polski
Русский Русский

Meublé appartement d'une chambre (1+1) 71 m2 en 5* complexe SPA César Bleu.

Nouveau complexe d'appartements situé dans une partie pittoresque de la région de Bogaz, avec une plage de sable propre. Les appartements sont idéals pour les vacances, la location et pour la résidence permanente.

Infrastructure:

  • Grande piscine
  • Piscine pour enfants
  • Piscine de surf (courbe artificielle pour le surf)
  • Parc aquatique
  • Aménagement paysager
  • Espace barbecue
  • Aire de jeux pour enfants
  • Sauna
  • Gymnase
  • Plage équipée
  • Sports nautiques sur la plage (canoe / jetski / paddle board)
  • Restaurant
  • Bar de plage

Lors de l'achat de cet appartement - enregistrement d'un permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance médicale au nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de l'entreprise!

Localisation sur la carte

Bogazi, Chypre du Nord

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Caesar Blue Villas
Bogazi, Chypre du Nord
depuis
$389,652
Complexe résidentiel HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$136,469
Quartier résidentiel Park Avenue
Thermeia, Chypre du Nord
depuis
$303,906
Complexe résidentiel Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.
Bogazi, Chypre du Nord
depuis
$95,714
Quartier résidentiel Lavanta
Kalogreia, Chypre du Nord
depuis
$683,930
Vous regardez
Complexe résidentiel Furnished one bedroom apartment in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Bogazi, Chypre du Nord
depuis
$169,742
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Carrington 22 - Girne
Quartier résidentiel Carrington 22 - Girne
Quartier résidentiel Carrington 22 - Girne
Quartier résidentiel Carrington 22 - Girne
Quartier résidentiel Carrington 22 - Girne
Quartier résidentiel Carrington 22 - Girne
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$177,252
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel CAESAR BLUE vsego v 300 metrah ot peschanogo plyazha
Complexe résidentiel CAESAR BLUE vsego v 300 metrah ot peschanogo plyazha
Complexe résidentiel CAESAR BLUE vsego v 300 metrah ot peschanogo plyazha
Complexe résidentiel CAESAR BLUE vsego v 300 metrah ot peschanogo plyazha
Complexe résidentiel CAESAR BLUE vsego v 300 metrah ot peschanogo plyazha
Afficher tout Complexe résidentiel CAESAR BLUE vsego v 300 metrah ot peschanogo plyazha
Complexe résidentiel CAESAR BLUE vsego v 300 metrah ot peschanogo plyazha
Iskele District, Chypre du Nord
depuis
$177,981
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 9
CESAR BLUE – La vie dans la première rangée de la mer MéditerranéeBienvenue à César Bleu - un complexe de villégiature unique à seulement 300 mètres de la plage de sable, situé dans la zone prestigieuse de Boaz. Ce projet d'élite allie une architecture exquise, une infrastructure cinq étoile…
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Velux
Quartier résidentiel Velux
Quartier résidentiel Velux
Quartier résidentiel Velux
Quartier résidentiel Velux
Quartier résidentiel Velux
Agios Epiktitos, Chypre du Nord
depuis
$607,938
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller