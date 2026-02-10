Complexe résidentiel Velaris

Velaris – une harmonie de style, de confort et de villégiature 🌿✨
Velaris est un projet moderne à faible hauteur situé à seulement 700 mètres de la mer, conçu pour vivre confortablement et de détente dans une atmosphère de tranquillité et de confort 🌊
Un endroit idéal pour ceux qui apprécient un équilibre entre la nature, l'infrastructure développée, et une qualité de vie élevée.
Des pistes cyclables, des marinas, des plages et des zones de barbecue sont à proximité, ainsi que tout ce qui est nécessaire pour la vie quotidienne:
Infrastructure complexe
Velaris offre un large éventail d'espaces publics et de services, créant un véritable sentiment de resort 🌴
Appartements Velaris
Les appartements sont conçus avec un accent sur la fonctionnalité, l'esthétique et le confort ✨
Chaque détail a été pensé pour une vie confortable et élégante:
Villas Velaris
Les villas sont conçues dans un style contemporain avec des matériaux haut de gamme et des finitions de haute qualité 🏡
La combinaison parfaite d'un design élégant et de solutions pratiques:
A propos du projet
📐 Superficie totale du projet : 23 000 m2
🏡 Au total, 85 résidences garantissent intimité et intimité
Le projet comprend:
• 13 villas
• 36 appartements 2+1 avec jardins privés
• 36 appartements 1+1 avec terrasses privées sur le toit
💦 3 piscines d'une superficie totale de 1000 m2
🚗 100 places de stationnement
💆 Salons de beauté, restaurants, gymnase, saunas et espaces pour enfants
Velaris est un espace où le confort, le style et une atmosphère de resort se combinent. Unissez-vous dans un style de vie unique 🌊🌿
Idéal pour la résidence permanente et l'investissement avec un potentiel de location élevé 💼💎