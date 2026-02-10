  1. Realting.com
Complexe résidentiel Velaris

Bogazi, Chypre du Nord
depuis
$196,318
T.V.A.
16
ID: 33313
Dernière actualisation: 10/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Iskele Belediyesi
  • Village
    Bogazi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Velaris – une harmonie de style, de confort et de villégiature 🌿✨

Velaris est un projet moderne à faible hauteur situé à seulement 700 mètres de la mer, conçu pour vivre confortablement et de détente dans une atmosphère de tranquillité et de confort 🌊
Un endroit idéal pour ceux qui apprécient un équilibre entre la nature, l'infrastructure développée, et une qualité de vie élevée.

Des pistes cyclables, des marinas, des plages et des zones de barbecue sont à proximité, ainsi que tout ce qui est nécessaire pour la vie quotidienne:

  • 🏫 Écoles et jardins d ' enfants
  • 🎓 Universités
  • 🍽 Restaurants et cafés
  • 🛍 Magasins et bars
  • 🎢 Parcs aquatiques et vie nocturne animée

Infrastructure complexe

Velaris offre un large éventail d'espaces publics et de services, créant un véritable sentiment de resort 🌴

  • 🍽 Restaurant et café
  • 🏊‍♂️ Piscines communautaires et toboggan pour enfants
  • (en milliers de dollars) Grande aire d'échecs et aire de jeux
  • 🏋️‍♀️ Salle de sport et terrains de sport intérieurs
  • Hammam turc et sauna
  • 🚗 Parking pour les résidents et les invités
  • 🛴 Location gratuite de scooter électrique
  • 🛡 Sécurité 24 heures sur 24 et un générateur

Appartements Velaris

Les appartements sont conçus avec un accent sur la fonctionnalité, l'esthétique et le confort ✨
Chaque détail a été pensé pour une vie confortable et élégante:

  • ✔ Planchers en céramique
  • ✔ Douches intégrées
  • ✔ Terrasses privées pour 1+1 appartements 🌅
  • ✔ Jardins pour 2+1 appartements 🌿
  • ✔ Comptoir en granit dans la cuisine
  • ✔ Chauffage au sol
  • ✔ Matériaux de finition naturels (bois et pierre)
  • ✔ Armoires intégrées dans les chambres
  • ✔ Systèmes de refroidissement au plafond dissimulés
  • ✔ Fenêtres à double vitrage

Villas Velaris

Les villas sont conçues dans un style contemporain avec des matériaux haut de gamme et des finitions de haute qualité 🏡
La combinaison parfaite d'un design élégant et de solutions pratiques:

  • ✔ Aménagements spacieux
  • ✔ Planchers en céramique
  • ✔ Douches intégrées
  • ✔ Terrasses de niveau supérieur
  • ✔ Surfaces de cuisine en granit
  • ✔ Sols chauffés
  • ✔ Bois naturel et pierre
  • ✔ Armoires intégrées dans les chambres
  • ✔ Systèmes de refroidissement dissimulés
  • ✔ Fenêtres panoramiques à double vitrage
  • ✔ Plomberie et accessoires de haute qualité

A propos du projet

📐 Superficie totale du projet : 23 000 m2
🏡 Au total, 85 résidences garantissent intimité et intimité

Le projet comprend:
• 13 villas
• 36 appartements 2+1 avec jardins privés
• 36 appartements 1+1 avec terrasses privées sur le toit

💦 3 piscines d'une superficie totale de 1000 m2
🚗 100 places de stationnement
💆 Salons de beauté, restaurants, gymnase, saunas et espaces pour enfants

Velaris est un espace où le confort, le style et une atmosphère de resort se combinent. Unissez-vous dans un style de vie unique 🌊🌿
Idéal pour la résidence permanente et l'investissement avec un potentiel de location élevé 💼💎

Bogazi, Chypre du Nord

Realting.com
Aller