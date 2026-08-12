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Apartamentos con piscina en venta en Región del Mediterráneo, Turquía

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Antalya
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Alanya
256
Muratpasa
1813
Provincia de Mersin
1669
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552 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Aksu, Turquía
TOP TOP
Apartamento 2 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/7
El proyecto se encuentra en el distrito de Altintas, una de las zonas más prometedoras de An…
$192,000
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Aksu, Turquía
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Apartamento 2 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1/7
No estamos hablando de un apartamento, sino de bienes raíces comerciales: usted adquiere una…
$30,883
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Apartamento 2 habitaciones en Kepez, Turquía
TOP TOP
Apartamento 2 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 1/7
Nuevo complejo residencial en Antalya Silencio La primera entrega es sólo 35% tención Instal…
$115,500
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
UP UP
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 6/14
Lavinya Concept es un moderno complejo residencial y consta de 3 bloques de 14 plantas. Situ…
$171,023
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Vendedor particular
Idiomas hablados
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Apartamento 2 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/5
Espacio, cohesión y preparación para la vida - apartamento 1 + 1 en Sarysu, Antalya65 m2, co…
$119,544
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Agencia
INEST HOMES
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, Türkçe
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Apartamento 2 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
$78,384
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 42 m²
Piso 1/9
Para la ciudadanía En alquiler. Lo que usted consigue: Apartamentos en un nuevo complejo r…
$230,390
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Apartamento 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
Piso 3
Lo que se obtiene: amplio apartamento 2+1 con una superficie de 93 m2 con una terraza adicio…
$149,809
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Apartamento 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 2
$435,454
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Apartamento 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 5/8
Lo que usted consigue: Acogedor y luminoso apartamento 1+1 con una superficie de 57 m2, situ…
$74,642
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Apartamento 3 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 2
$200,126
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Apartamento 3 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 144 m²
Villa moderna Incekum con vistas impresionantes y jacuzzi Experimenta la vida moderna en est…
$349,078
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Apartamento 3 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 2/5
Lo que tienes: Usted se convierte en el propietario de un amplio apartamento 2+1 con una imp…
$320,833
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Apartamento 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Piso 1/7
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Apartamentos en un nuevo proyecto en el cent…
$150,755
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Apartamento 3 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 1/6
Lo que tienes: Consigue un amplio y totalmente amueblado 2+1 apartamento de 115 m2 en el sex…
$136,730
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Apartamento 2 habitaciones en Kestel, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 4
$111,506
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Apartamento 1 000 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 1 000 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 1000
Dormitorios 1000
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Piso 1/5
Para la inversión Lo que tienes: Apartamentos en un nuevo complejo en una zona tranquila de…
$156,700
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 3/5
Gazipaşa Pazarcı, frente al Parque Tropical Apartamentos dúplex 1+1 y 3+1 en un complejo de…
$90,147
VAT
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Agencia
gazivisor / Bienes Raíces & Inversión
Idiomas hablados
English, Türkçe
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 1
What you get: An apartment of 45 m² is located on the ground floor. East orientation provide…
$116,200
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Apartamento 2 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Este apartamento bien diseñado y amplio de 2+1 en Mahmutlar ofrece una combinación perfecta …
$210,147
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Apartamento 2 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 11/13
*📍DOLCE VITA RESIDENCIA**1+1 75m2 11a planta** Totalmente amueblado*Vista completa del marOr…
$108,159
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 1/12
En alquiler. Para la inversión Lo que obtienes: Proyecto de inversión a gran escala de cla…
$157,631
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Apartamento 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 3/5
Un amplio apartamento 2+1 en el prestigioso distrito de Liman de Antalya, a solo 800 metros …
$209,344
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Agencia
INEST HOMES
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Apartamento 1 habitacion en Región del Mediterráneo, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Disfrute de una mezcla de lujo moderno y encanto mediterráneo con este hermoso apartamento d…
$180,960
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Apartamento 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 2/8
Lo que tienes: Consigue un amplio y luminoso apartamento de 1+1 con una superficie de 67 m2,…
$82,335
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Apartamento 2 habitaciones en Tosmur, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Tosmur, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 6
Lo que tienes: Apartamento amueblado 1 + 1 con una superficie de 60 m2, situado en el sexto …
$99,444
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Apartamento 2 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 6
$95,427
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Apartamento 1 habitacion en Región del Mediterráneo, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Este nuevo apartamento de 1+1 en la famosa zona Cleopatra de Alanya ofrece una mezcla de com…
$226,846
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Apartamento 4 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 3/4
Lo que usted consigue: Amplio y elegante apartamento 3+1, con una superficie de 145 m2, situ…
$217,096
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Apartamento 2 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Ubicado en el tranquilo barrio de Kestel, este encantador apartamento 2+1 combina la vida mo…
$180,960
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Tipos de propiedades en Región del Mediterráneo

áticos
condos
apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Región del Mediterráneo, Turquía

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