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Apartamentos en venta en Manavgat, Turquía

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1 habitación
4
2 habitaciones
3
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10 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Manavgat, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Manavgat, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Piso 2/10
Apartamentos en un Proyecto con Excelentes Servicios Sociales en Manavgat Side Side, ubicada…
$184,532
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Apartamento 2 habitaciones en Manavgat, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Manavgat, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Número de plantas 10
Apartamentos en un Proyecto con Excelentes Servicios Sociales en Manavgat Side Side, ubicada…
$161,466
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Apartamento 4 habitaciones en Manavgat, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Manavgat, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 2
Elegantes Apartamentos en un Complejo con Piscina Cerca del Mar en Side, Manavgat Side, uno …
$199,830
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Ático Ático 3 habitaciones en Manavgat, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Manavgat, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 3/3
Apartamento Amueblado de 2 Dormitorios en un Complejo Cerca del Mar en Antalya Manavgat El a…
$155,342
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Apartamento 2 habitaciones en Manavgat, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Manavgat, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 1/3
Apartamentos en venta en ubicación céntrica en Side Manavgat Side, uno de los destinos turís…
$129,301
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Apartamento 2 habitaciones en Manavgat, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Manavgat, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 1
Elegantes Apartamentos en un Complejo con Piscina Cerca del Mar en Side, Manavgat Side, uno …
$129,301
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Apartamento 3 habitaciones en Manavgat, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Manavgat, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 123 m²
Piso 2
Elegantes Apartamentos en un Complejo con Piscina Cerca del Mar en Side, Manavgat Side, uno …
$184,503
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Apartamento 1 habitación en Manavgat, Turquía
Apartamento 1 habitación
Manavgat, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 7/10
Apartamentos en un Proyecto con Excelentes Servicios Sociales en Manavgat Side Side, ubicada…
$92,266
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Apartamento 3 habitaciones en Manavgat, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Manavgat, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Piso 8
$92,969
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Apartamento 1 habitacion en Manavgat, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Manavgat, Turquía
Dormitorios 1
Área 50 m²
Piso 1/2
Le presentamos un nuevo proyecto de uno de los mejores desarrolladores de Antalya. Belek es …
$226,573
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