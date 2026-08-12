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Apartamentos en la montaña en venta en Región del Mediterráneo, Turquía

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Antalya
1716
Alanya
256
Muratpasa
1813
Provincia de Mersin
1669
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749 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 7
Piso con Vistas a la Montaña y al Mar en un Complejo Residencial de Tres Bloques en Alanya A…
$147,601
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Pisos con Vistas a la Montaña y la Ciudad en un Elegante Complejo de 2 Bloques en Alanya Oba…
$137,223
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Apartamento 2 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/5
Espacio, cohesión y preparación para la vida - apartamento 1 + 1 en Sarysu, Antalya65 m2, co…
$119,544
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INEST HOMES
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Número de plantas 10
Inmuebles con potencial de inversión cerca de la playa en Mahmutlar Alanya Alanya es un dist…
$112,379
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Apartamento 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Apartamentos cómodos y de alta calidad con vistas al mar en Alanya Payallar Payallar, uno de…
$295,726
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Apartamento 4 habitaciones en Kepez, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 5
Apartamentos con Vistas a la Montaña y al Mar cerca del Hospital de la Ciudad de Antalya en …
$282,883
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Apartamento 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 1
Ubicado a lo largo de la impresionante costa mediterránea, Avsallar es un vibrante distrito …
$72,031
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Apartamentos en Venta en Alanya con Vistas a la Ciudad y al Mar La región de Kale destaca po…
$989,295
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Apartamento 2 habitaciones en Aksu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Número de plantas 6
Apartamentos en Cuotas en un Complejo en Altıntaş, Antalya Los apartamentos se encuentran en…
$120,081
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Apartamentos con Vistas al Mar en un Complejo a 800 M del Mar en Alanya Avsallar Avsallar, u…
$115,714
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Ático Ático 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Número de plantas 3
Apartamentos con cocina independiente y piscina comunitaria en Konyaaltı, Antalya El barrio …
$399,500
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Número de plantas 7
Pisos en un complejo con parque para mascotas y árboles frutales en Demirtaş Demirtaş es una…
$121,545
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Apartamento 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 9
Pisos con vistas al mar en un complejo con instalaciones sociales en Demirtaş, Alanya Demirt…
$205,509
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Apartamentos en un proyecto cerca del mar en el centro de Alanya Alanya es una de las region…
$259,183
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Apartamento 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Apartamentos con Vistas a la Ciudad en un Complejo con Amplias Comodidades en Oba, Alanya Ob…
$287,981
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Ático Ático 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Número de plantas 4
Apartamentos de Inversión con Vistas al Castillo y al Mar en Alanya Alanya es una de las reg…
$921,539
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Apartamento 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 2/4
Apartamentos con vistas a la montaña cerca de la playa en un complejo seguro con piscina en …
$286,170
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Apartamento 1 000 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 1 000 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 1000
Dormitorios 1000
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Piso 1/5
Para la inversión Lo que tienes: Apartamentos en un nuevo complejo en una zona tranquila de…
$156,700
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
Piso 8/8
Propiedades con vista al mar y a la piscina en un complejo de concepto hotelero cerca del ae…
$268,084
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 3/5
Gazipaşa Pazarcı, frente al Parque Tropical Apartamentos dúplex 1+1 y 3+1 en un complejo de…
$90,147
VAT
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Apartamento 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Apartamentos en un Complejo de un Solo Bloque Junto al Mar en Kestel, Alanya La región de Ke…
$339,662
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Apartamento 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Pisos con magníficas vistas en un solo bloque frente al mar en Mahmutlar Alanya Además de se…
$385,808
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Número de plantas 5
Nuevo Apartamentos en Venta a Poca Distancia a Pie de Todas las Comodidades Sociales en Mezi…
$208,855
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Apartamento 2 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 11/13
*📍DOLCE VITA RESIDENCIA**1+1 75m2 11a planta** Totalmente amueblado*Vista completa del marOr…
$108,159
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Apartamento 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 3/5
Un amplio apartamento 2+1 en el prestigioso distrito de Liman de Antalya, a solo 800 metros …
$209,344
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Apartamento 3 habitaciones en Aksu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Número de plantas 9
Apartamentos en Venta en un Complejo con Servicios en Altıntaş, Antalya Los apartamentos se …
$410,394
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 4/12
Apartamento Central en un Complejo con Amplias Amenidades en Mahmutlar, Alanya Alanya es una…
$92,302
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Apartamento 2 habitaciones en Aksu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Número de plantas 9
Propiedades con terraza de 1, 2 y 3 dormitorios en venta en Aksu Altıntaş Las propiedades se…
$94,102
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Piso 4/4
Apartamentos con vistas al mar y comodidades de un hotel de cinco estrellas en Alanya Kargıc…
$465,404
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 3/5
Ubicación en el Centro Comercial de Gazipaşa Construcción de alta calidad Cumhuriyet / Paz…
$87,194
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Tipos de propiedades en Región del Mediterráneo

áticos
condos
apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Región del Mediterráneo, Turquía

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con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
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