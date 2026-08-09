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Apartamentos en venta en Kemer, Turquía

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Apartamento en Kemer, Turquía
Apartamento
Kemer, Turquía
Área 5 m²
$69,76M
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Apartamento 3 habitaciones en Kemer, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 2/4
$7,50M
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Kemer, Turquía
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 1/1
This project, located in the Kemer neighborhood of Burdur, consists of a total of 83 indepen…
$39,308
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Apartamento 2 habitaciones en Kemer, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Número de plantas 3
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$205,121
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Apartamento en Beycik, Turquía
Apartamento
Beycik, Turquía
Área 16 m²
$151,14M
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Apartamento 5 habitaciones en Kemer, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Kemer, Turquía
Dormitorios 5
Área 350 m²
Número de plantas 3
La villa se encuentra en el centro de Kemer con impresionantes vistas a la montaña, una gran…
$2,56M
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Apartamento 3 habitaciones en Kemer, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Número de plantas 2
Apartamento elegante amueblado de 2 dormitorios en Kemer Antalya Kemer es un destino popular…
$220,223
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Apartamento 3 habitaciones en Kemer, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Número de plantas 2
Apartamento amueblado en Kemer Çamyuva con piscina y vistas al bosque Kemer recibe a miles d…
$218,060
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