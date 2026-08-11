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Apartamentos en venta en Kas, Turquía

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2 habitaciones
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13 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Kas, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 1/3
Apartamentos de lujo de 2 y 3 dormitorios con vistas al mar en un complejo con piscina en Ka…
$522,539
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Apartamento 2 habitaciones en Kas, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
$9,88M
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Ático Ático 3 habitaciones en Kas, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 3
Apartamento Dúplex de 2 Dormitorios con Vistas al Mar en el Centro de Kaş Antalya Kaş, ubica…
$292,206
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Kalkan, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kalkan, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Bienvenidos a una experiencia excepcional en Antalya. Esta exquisita propiedad abarca 77 m2,…
$235,644
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Apartamento en Kalkan, Turquía
Apartamento
Kalkan, Turquía
Área 500 m²
Las tierras están situadas en el destino turístico mundialmente reconocido de Kas, Kalkan. E…
$700,490
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Apartamento 6 habitaciones en Kalkan, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Kalkan, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Área 431 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Kalkan, Antalya, Turquía
$842,856
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Apartamento 3 habitaciones en Bezirgan, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bezirgan, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 220 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Kash, Antalya, Turquía
$790,177
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Apartamento 4 habitaciones en Kalkan, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kalkan, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 379 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Kalkan, Antalya, Turquía
$1,16M
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Apartamento 2 habitaciones en Kalkan, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kalkan, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
$1,53M
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Apartamento 6 habitaciones en Kalkan, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Kalkan, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 220 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Kalkan, Antalya, Turquía
$1,26M
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Apartamento 3 habitaciones en Kalkan, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kalkan, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 210 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Kalkan, Antalya, Turquía
$676,185
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Apartamento 4 habitaciones en Kalkan, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kalkan, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 250 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Kalkan, Antalya, Turquía
$948,213
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Apartamento 6 habitaciones en Kalkan, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Kalkan, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 427 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Kalkan, Antalya, Turquía
$1,25M
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