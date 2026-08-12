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Áticos en Venta Región del Mediterráneo, Turquía

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Antalya
288
Alanya
24
Muratpasa
305
Provincia de Mersin
3
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514 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
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Ático Ático 3 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Gazipasa, Turquía
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
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Dormitorios 2
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Área 130 m²
Número de plantas 4
Elegantes Apartamentos en Venta con Vistas a la Naturaleza y al Mar en Alanya Alanya es uno …
$286,680
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DD CO DEDD CO DE
Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
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$934,308
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
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$989,295
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
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$207,763
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Ático Ático 3 habitaciones en Aksu, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Aksu, Turquía
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Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
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Ático Ático 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
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Número de plantas 3
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Ático Ático 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
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Ático Ático 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
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$288,647
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Agencia
Alanya-home
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Türkçe
Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
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Ático Ático 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
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Área 250 m²
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
Piso 8/8
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Muratpasa, Turquía
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Dormitorios 2
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
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Ático Ático 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
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Número de plantas 10
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
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Área 180 m²
Piso 4/4
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Ático Ático 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
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Konyaalti, Turquía
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Dormitorios 2
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Área 140 m²
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Amplio ático en la avenida principal de Konyaaltı, Liman Este dúplex de 2 dormitorios se enc…
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
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Ático Ático 5 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
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Habitaciones 5
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
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$270,321
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Ático Ático 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Piso 3/3
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$361,397
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
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Área 90 m²
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Ciudad en un Complejo con Piscina en Alanya Alanya es …
$299,271
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
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Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Apartamentos espaciosos con vistas al mar, al castillo y a la ciudad en Kleopatra, Alanya Kl…
$685,395
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
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Nº de cuartos de baño 2
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Número de plantas 10
Propiedades elegantes con piscina comunitaria en una ubicación céntrica en Alanya Antalya La…
$415,224
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Ático Ático 3 habitaciones en Aksu, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Aksu, Turquía
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Número de plantas 2
Apartamentos de 1, 2 y 3 Dormitorios con Acceso a la Piscina en Altıntaş, Antalya Estos eleg…
$261,610
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Parámetros de las propiedades en Región del Mediterráneo, Turquía

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