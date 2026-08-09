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Apartamentos en venta en Dosemealti, Turquía

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1 habitación
11
2 habitaciones
5
4 habitaciones
8
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40 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Piso 2/2
$14,53M
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Apartamento 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 2
Apartamentos de 4 dormitorios en un complejo con piscina en Altınkale Döşemealtı Los apartam…
$327,178
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Apartamento 2 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 1/5
Apartamentos Nuevos Aptos para Inversión con Piscina en Döşemealtı Antalya Döşemealtı es una…
$95,145
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TekceTekce
Apartamento en Dagbeli, Turquía
Apartamento
Dagbeli, Turquía
Área 408 m²
$4,07M
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Apartamento en Dosemealti, Turquía
Apartamento
Dosemealti, Turquía
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
A 2 km del centro de Deschemalti y cerca de todas las comodidades sociales. Se encuentra a 4…
$722,821
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Apartamento en Asagioba, Turquía
Apartamento
Asagioba, Turquía
Área 680 m²
$4,65M
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Apartamento 2 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 450 m²
Le presentamos una villa de lujo con instalaciones sociales enriquecidas y alto valor de inv…
$1,73M
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Apartamento 2 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Piso 2/4
Amplio Apartamento de 1 Dormitorio con Vistas a la Naturaleza en Döşemealtı, Antalya El apar…
$59,990
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Apartamento 3 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/3
The building, completed in 2024, is located in the Doshemalti district of Antalya. The apart…
$93,012
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Apartamento 1 habitación en Dosemealti, Turquía
Apartamento 1 habitación
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 385 m²
$612,573
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Apartamento 2 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 3
El edificio fue construido en junio de 2024 en la región de Antalya/Döşemealtı. El apartamen…
$109,933
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Apartamento 1 habitación en Dosemealti, Turquía
Apartamento 1 habitación
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 296 m²
Situado en la estrella creciente de Estambul, distrito Kartal, Island Dreams aumenta el valo…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 6
Área 390 m²
$1,02M
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Apartamento 1 habitación en Dosemealti, Turquía
Apartamento 1 habitación
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 254 m²
Meris Dragos, subiendo en Dragos, el nuevo centro de atracción del lado anatolio con los mag…
$1,32M
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Apartamento 2 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 2/3
$2,55M
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Apartamento 2 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Apartamentos de 1 habitación con suelo radiante y piscina comunitaria en Antalya Döşemealtı …
$129,431
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Apartamento 1 habitación en Dosemealti, Turquía
Apartamento 1 habitación
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 510 m²
Diseñamos una vida más allá de tus sueños...Estos apartamentos de gran altura y las piscinas…
$1,23M
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Apartamento 1 habitación en Dosemealti, Turquía
Apartamento 1 habitación
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 364 m²
En este nuevo proyecto situado en Kartal, se le invita a una vida sincera, cálida y segura c…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Dosemealti, Turquía
Apartamento 1 habitación
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Área 320 m²
$663,000
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Apartamento 2 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 11/15
Moderno Apartamento Amueblado de 1 Dormitorio en Venta en Döşemealtı, Antalya Situado en el …
$100,657
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Apartamento 2 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 3/5
Apartamentos Nuevos Aptos para Inversión con Piscina en Döşemealtı Antalya Döşemealtı es una…
$91,664
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Ático Ático 2 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Piso 3/4
Apartamento de 1 Dormitorio con Vistas a la Montaña y a la Naturaleza en Döşemealtı, Barrio …
$59,990
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Apartamento 3 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Número de plantas 2
Apartamentos en venta con un sistema de hogar inteligente en una ubicación de prestigio en D…
$233,563
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Apartamento 4 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 3/3
$6,63M
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Apartamento 2 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/2
$4,07M
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Apartamento 2 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 410 m²
$863,096
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Ático Ático 2 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 5/5
Apartamentos Nuevos Aptos para Inversión con Piscina en Döşemealtı Antalya Döşemealtı es una…
$95,145
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Apartamento 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Número de plantas 2
Apartamentos de 4 dormitorios en un complejo con piscina en Altınkale Döşemealtı Los apartam…
$294,716
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Apartamento en Dosemealti, Turquía
Apartamento
Dosemealti, Turquía
Área 528 m²
$9,88M
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Apartamento 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 2
Apartamentos en venta con un sistema de hogar inteligente en una ubicación de prestigio en D…
$589,433
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