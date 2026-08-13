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Apartamentos en venta en Kumluca, Turquía

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3 habitaciones
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Apartamento 3 habitaciones en Kumluca, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kumluca, Turquía
Dormitorios 3
Área 58 m²
Nos alegra presentarle una oportunidad única para comprar una casa que no sólo se convertirá…
$156,171
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Apartamento 3 habitaciones en Kumluca, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kumluca, Turquía
Dormitorios 3
Área 58 m²
$159,642
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Apartamento 2 habitaciones en Kumluca, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kumluca, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1/5
$1,69M
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 2 habitaciones en Kumluca, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kumluca, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 2/6
$163,968
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Apartamento 3 habitaciones en Kumluca, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kumluca, Turquía
Dormitorios 3
Área 60 m²
$186,022
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