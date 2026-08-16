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Apartamentos en venta en Adana, Turquía

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Ceyhan
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Apartamento 2 habitaciones en Ceyhan, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Ceyhan, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Situada en una de las zonas más grandes y centrales del lado europeo de Estambul, Kagıthane …
$1,19M
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Apartamento 2 habitaciones en Ceyhan, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Ceyhan, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
En el corazón de Estambul, haz realidad tus sueños con este proyecto excepcional. Ofrece una…
$1,15M
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Apartamento 2 habitaciones en Ceyhan, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Ceyhan, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
$128,000
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Parámetros de las propiedades en Adana, Turquía

con Jardín
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