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Apartamentos en venta en Silifke, Turquía

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4 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Tasucu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Tasucu, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 4/5
$3,33M
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Apartamento 1 habitacion en Catak Mahallesi, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Catak Mahallesi, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Número de plantas 8
📍г.🏠 1+0 (48 кв.🔸 7🌊 1 200❗❗🏢 🌳 🛝 🚗 🍖 🏊 🔺 📍👉🏻 💶 ▪ена 32 900€ 🔥ROI 10,25%
$40,222
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Apartamento 1 habitación en Catak Mahallesi, Turquía
Apartamento 1 habitación
Catak Mahallesi, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 1
La casa del mar ha sido llena. Sólo 12 apartamentos.REGÍSTRATE SU PROPIETARIO SIN RISK O WAI…
Precio en demanda
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TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Tasucu, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Tasucu, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Piso 4/4
$4,07M
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