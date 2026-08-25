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Apartamentos en venta en Serik, Turquía

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Apartamento en Serik, Turquía
Apartamento
Serik, Turquía
$329 000
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Agencia
International real estate agency Habita
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Ático Ático 3 habitaciones en Serik, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
Piso 3/3
Apartamento de 2 Dormitorios con Piscina en el Centro de Belek Belek es una de las zonas más…
$91 643
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Apartamento 3 habitaciones en Serik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Número de plantas 3
Apartamento Amueblado Cerca de las Comodidades en Belek Antalya El apartamento en venta se e…
$146 406
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Apartamento 3 habitaciones en Serik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Número de plantas 3
Pisos cerca de los campos de golf y la playa en Belek Antalya Los pisos están situados en Be…
$250 246
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Apartamento 4 habitaciones en Serik, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Piso 1/7
$9,01M
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Apartamento 1 habitación en Serik, Turquía
Apartamento 1 habitación
Serik, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 7
Área 404 m²
$1,42M
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Serik, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 2/3
$4,13M
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Apartamento 2 habitaciones en Serik, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Número de plantas 4
Apartamentos bien Equipados en Venta en una Ubicación Privilegiada en Belek, Antalya Belek e…
$103 948
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Apartamento 3 habitaciones en Serik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Número de plantas 3
Apartamento Amueblado Listo para Mudarse en un Complejo con Piscina y Cerca de Comodidades S…
$108 036
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Apartamento 1 habitación en Serik, Turquía
Apartamento 1 habitación
Serik, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Una nueva vida comienza en la zona más atractiva de Estambul, Nişantaşı. Un nuevo proyecto s…
$863 096
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Apartamento 1 habitación en Serik, Turquía
Apartamento 1 habitación
Serik, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 6
Área 280 m²
$1,29M
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Apartamento 3 habitaciones en Serik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 1/2
Apartamentos de inversión de 4 dormitorios en un complejo de élite con piscina en Antalya Be…
$266 070
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Apartamento 3 habitaciones en Serik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 2
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$200 498
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Apartamento 3 habitaciones en Serik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 2/4
Apartamentos bien Equipados en Venta en una Ubicación Privilegiada en Belek, Antalya Belek e…
$166 941
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Apartamento 1 habitación en Serik, Turquía
Apartamento 1 habitación
Serik, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 55 m²
Estadio Estambul está siendo construido en Küçükçekmece para aquellos que quieren tener un e…
$188 000
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Ático Ático 3 habitaciones en Serik, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 99 m²
Piso 3/3
Apartamento de 2 Habitaciones en Venta con Piscina Comunitaria en Belek, Antalya Belek es un…
$99 815
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Apartamento 3 habitaciones en Serik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 1/3
Apartamentos en complejo con piscina cerca de Belek en Kadriye centro Kadriye, una de las pr…
$175 193
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Apartamento 1 habitación en Serik, Turquía
Apartamento 1 habitación
Serik, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Área 170 m²
Vajra Life Maslak está creciendo en Maslak, el distrito más prestigioso de Estambul. Es el p…
$442 750
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Apartamento 3 habitaciones en Serik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Número de plantas 4
Apartamento Jardín Amueblado de 2 Dormitorios en un Complejo Central con Piscina en Belek El…
$166 241
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Apartamento 5 habitaciones en Serik, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 182 m²
Piso 2/3
Apartamento Dúplex de 4 Dormitorios Totalmente Amueblado en un Complejo con Amplias Zonas Co…
$310 650
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Apartamento 3 habitaciones en Serik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 1/3
Apartamento amueblado en un complejo de élite cerca de campos de golf y servicios sociales e…
$174 652
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Apartamento 3 habitaciones en Serik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 2
Pisos de Inversión Bien Diseñados Cerca del Campo de Golf y de la Playa en Belek, Antalya Lo…
$253 785
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Apartamento 3 habitaciones en Serik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 2/3
Apartamento Amueblado Cerca de las Comodidades en Belek Antalya Belek es un campo de golf y…
$136 323
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Apartamento 3 habitaciones en Serik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Número de plantas 3
Apartamentos Amueblados en un Complejo Exclusivo con Piscina Cerca de la Playa en Belek Los …
$252 307
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Apartamento 3 habitaciones en Serik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 1/3
Apartamentos Amueblados en un Complejo Exclusivo con Piscina Cerca de la Playa en Belek Los …
$258 041
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Apartamento 2 habitaciones en Serik, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 1/4
Apartamentos de Diseño Elegante en Venta Cerca del Río Acısu en Belek, Antalya Belek, uno de…
$165 299
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Apartamento 3 habitaciones en Serik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 3/3
Piso amueblado de 2 dormitorios con potencial de altos ingresos de alquiler en Belek Belek e…
$170 690
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Apartamento 3 habitaciones en Serik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 2/4
Apartamentos de Diseño Elegante en Venta Cerca del Río Acısu en Belek, Antalya Belek, uno de…
$188 913
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Apartamento 2 habitaciones en Serik, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Número de plantas 3
Propiedades de inversión cerca de todas las comodidades diarias y sociales en Belek Modernas…
$157 789
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Apartamento en Gebiz, Turquía
Apartamento
Gebiz, Turquía
Área 429 m²
$1,74M
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