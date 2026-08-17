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Apartamentos en venta en Toroslar, Turquía

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Apartamento en Gozne, Turquía
Apartamento
Gozne, Turquía
Área 405 m²
$3,08M
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Apartamento 2 habitaciones en Toroslar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Toroslar, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 6/6
$2,62M
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Apartamento 2 habitaciones en Toroslar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Toroslar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 1
$115,632
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 2 habitaciones en Toroslar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Toroslar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 11/12
The new building of MERSIN, AYASH, MERSIN the complex consists of 1 block on 12 floors in …
$96,360
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