Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Alicante
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Piscina

Adosados con piscina en Venta en Alicante, Španjolska

;
Torrevieja
95
Benidorm
4
Alicante
12
La Marina Baja
107
Mostrar más
Adosado Borrar
Eliminar
37 propiedades total found
Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 416 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,06M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Rojales, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 164 m²
Número de plantas 2
Gran casa adosada amueblada y lista con llave con piscina privada, jardín y terraza en la az…
$410,318
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 224 m²
Vive en una de las zonas más exclusivas de Alicante con Luzzerna, una promoción de 14 elegan…
$1,41M
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 460 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,14M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 311 m²
Número de plantas 2
Bonita casa adosada esquinera con gran jardín, piscina comunitaria, pista de pádel y vistas …
$493,537
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Adosado Adosado 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Beautiful townhouse with private gardens, expansive outdoor living areas, resort swimming po…
$490,085
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Adosado Adosado 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 171 m²
Atractiva casa adosada premium con terraza, piscina privada y una enorme parcela ubicada en …
$687,716
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Adosado Adosado en Polop, Španjolska
Adosado Adosado
Polop, Španjolska
Área 124 m²
Polop Hills Nature es un exclusivo proyecto residencial compuesto por 65 villas independient…
$589,139
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Callosa de Segura, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Callosa de Segura, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 161 m²
Número de plantas 3
Enorme casa adosada moderna con tejado, garaje individual y piscina privada, rodeada de natu…
$402,951
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Adosado Adosado 5 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 222 m²
Número de plantas 1
Impresionante casa adosada con amplia azotea, jardín y piscina privada, situada cerca de la …
$474,350
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Adosado Adosado en Polop, Španjolska
Adosado Adosado
Polop, Španjolska
Área 158 m²
Polop Hills Nature es un exclusivo proyecto residencial compuesto por 65 villas independient…
$708,372
Dejar una solicitud
Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 416 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,06M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado en Polop, Španjolska
Adosado Adosado
Polop, Španjolska
Área 138 m²
Polop Hills Nature es un exclusivo proyecto residencial compuesto por 65 villas independient…
$660,585
Dejar una solicitud
Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 460 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,18M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado en Polop, Španjolska
Adosado Adosado
Polop, Španjolska
Área 163 m²
Polop Hills Nature es un exclusivo proyecto residencial compuesto por 65 villas independient…
$732,031
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 163 m²
Fantástica casa adosada de lujo con terraza, piscina privada y garaje ubicada en una zona pr…
$568,851
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Adosado Adosado en Polop, Španjolska
Adosado Adosado
Polop, Španjolska
Área 145 m²
Polop Hills Nature es un exclusivo proyecto residencial compuesto por 65 villas independient…
$704,507
Dejar una solicitud
Adosado Adosado en Polop, Španjolska
Adosado Adosado
Polop, Španjolska
Área 175 m²
Polop Hills Nature es un exclusivo proyecto residencial compuesto por 65 villas independient…
$800,549
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Los Montesinos, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Los Montesinos, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Número de plantas 1
Casa adosada de lujo de alta gama con un precioso jardín privado y piscina comunitaria, ubic…
$345,592
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Adosado Adosado en Polop, Španjolska
Adosado Adosado
Polop, Španjolska
Área 145 m²
Polop Hills Nature es un exclusivo proyecto residencial compuesto por 65 villas independient…
$702,164
Dejar una solicitud
Adosado Adosado en Polop, Španjolska
Adosado Adosado
Polop, Španjolska
Área 163 m²
Polop Hills Nature es un exclusivo proyecto residencial compuesto por 65 villas independient…
$730,860
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 117 m²
Cautivadora casa adosada de estilo jardín con amplias zonas verdes, vida fluida entre interi…
$494,153
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 416 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,06M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Número de plantas 2
Casa adosada de lujo con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria situada junto a un c…
$422,287
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 460 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,30M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 7 habitaciones en Algorfa, Španjolska
Adosado Adosado 7 habitaciones
Algorfa, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 276 m²
Número de plantas 2
Exclusiva casa adosada grande con piscina, terraza en la azotea y amplio trastero ubicado en…
$572,133
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Adosado Adosado 5 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 154 m²
Adosado moderno que ofrece vistas panorámicas, amplia terraza, jardín privado, piscinas y el…
$639,994
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 416 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,06M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 460 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,14M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
Moderna casa adosada de playa con piscina privada, terraza en la azotea y vistas al mar junt…
$445,193
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch

Parámetros de las propiedades en Alicante, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir