Villas en venta en Italia

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Villa 5 habitaciones en Caorle, Italia
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Villa 5 habitaciones
Caorle, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
En las inmediaciones de Caorle, en la zona de Bryan, ofrecemos una villa unifamiliar rodeada…
$523,717
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Аталанта
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Villa 18 habitaciones en Monza, Italia
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Villa 18 habitaciones
Monza, Italia
Habitaciones 18
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 600 m²
Número de plantas 4
Villa privada de lujo en Monza – 600 m2 en una de las zonas más prestigiosasItalia • Monza •…
$2,84M
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Vendedor particular
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Villa 4 habitaciones en Moniga del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Moniga del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 315 m²
GH-PV001596. ¡VISTA DE LA VARIA Y LA REGISTRO! ¡Villarya с бассейном и видом на озеро ВИЛА В…
$1,58M
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Villa 6 habitaciones en Salo, Italia
Villa 6 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 370 m²
GA-V001049. Вилла на склоне холма с видом на озеро, в городе SalòПогруженный на первый холм…
$1,16M
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Villa 22 habitaciones en Terni, Italia
Villa 22 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 22
Área 1 500 m²
clara 352 / 5.000 Risultati della traduzione Risultato di traduzione Gran villa reformada …
Precio en demanda
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Villa 5 habitaciones en Padenghe sul Garda, Italia
Villa 5 habitaciones
Padenghe sul Garda, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 385 m²
ABI-1264A Villa moderna en el lago GardaNueva villa de estilo arquitectónico moderno con una…
$2,81M
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Villa 9 habitaciones en Asís, Italia
Villa 9 habitaciones
Asís, Italia
Habitaciones 9
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 740 m²
Casale di Charme | Código 8673 Precio actualizado: 20/03/2025 € 2.200.000 Rodeada por l…
$2,55M
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Villa 3 habitaciones en Gozzano, Italia
Villa 3 habitaciones
Gozzano, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
ISM-060417-6. Magnífica villa con vistas Lake Orta Magnífica villa con vistas al lago Orta y…
$1,03M
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Villa 4 habitaciones en Padenghe sul Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Padenghe sul Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 1 400 m²
GH-PV00020. Villa moderna de lujo en la primera línea del lagoElite Villa moderna en Padeng,…
$2,34M
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Villa 5 habitaciones en Acquaviva Picena, Italia
Villa 5 habitaciones
Acquaviva Picena, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 400 m²
BG-ABIV5801U Villa de lujo cerca de AcquavivaVilla moderna con impresionantes vistas al mar.…
$2,29M
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Villa 5 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 5 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 284 m²
KK-3v32. Villa en venta en Bordiger Villa en Bordiger por encima de Via Romana Street, acaba…
$3,28M
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Villa en Manerba del Garda, Italia
Villa
Manerba del Garda, Italia
Área 320 m²
WW-120315. Villa en Manerba del GardaOfrecemos a su atención Villa en el lago Garda, en Mane…
$3,75M
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Villa 3 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 3 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 112 m²
LH-5T12. Vialla de la República de Bulgaria. Ligruya y Artillería, Bulgaria, Bulgaria, Bulga…
$303,600
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Villa 3 habitaciones en Stresa, Italia
Villa 3 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 194 m²
FP-T636. Villa (venta) » Italia » Lago Maggiore » StresaEn una colina en Stresa en el pueblo…
$375,104
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Villa en San Vincenzo, Italia
Villa
San Vincenzo, Italia
Área 950 m²
KK-CS92. Villa (venta) » Italia » Toscana » San VincenzoA 1,5 km del mar, la propiedad está …
$4,10M
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Villa 4 habitaciones en Moniga del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Moniga del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 315 m²
GH-PV001595. ¡Vilлы на последнем этапе строительстваВилла с видом на озеро, постройка конец …
$1,20M
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Villa 4 habitaciones en Baveno, Italia
Villa 4 habitaciones
Baveno, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
FP-T607. Villa independiente situada frente al lago MaggioreVilla independiente hecha de pie…
$1,05M
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Villa 3 habitaciones en Italia
Villa 3 habitaciones
Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 66 m²
GM-CPA-Villa BELVEDERE. Villa con jardín y magnífica vista al marVilla de lujo, situada en u…
$586,100
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Villa 6 habitaciones en Ponsacco, Italia
Villa 6 habitaciones
Ponsacco, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 400 m²
LD-0858. Una antigua villa toscana en Ponsacco. Provincia de Pisa. tuscanyCompletamente reno…
$2,81M
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Villa 6 habitaciones en Santa Maria Maggiore, Italia
Villa 6 habitaciones
Santa Maria Maggiore, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 880 m²
Sir-270515. Encantadora villa históricaUna fantástica oportunidad para comprar una encantado…
$4,22M
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Villa 4 habitaciones en Diano Arentino, Italia
Villa 4 habitaciones
Diano Arentino, Italia
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Dormitorios 3
Área 195 m²
KK- Encantadora villa de nueva construcciónEsta encantadora villa de nueva construcción en v…
$574,378
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Villa 5 habitaciones en Roma, Italia
Villa 5 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 330 m²
LD-0204. Enciclopedia. Información adicional "Información de la región", "Información de la …
$926,038
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Villa 6 habitaciones en Perugia, Italia
Villa 6 habitaciones
Perugia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 100 m²
LD-0591. Villa de lujo rodeada de magnífica naturaleza de UmbriaLa villa de lujo rodeada por…
$4,34M
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Villa 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 140 m²
GH-DV3691. Villa con tres dormitorios, construido sobre tecnología avanzadaLa villa, constru…
$420,820
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Villa en Sanremo, Italia
Villa
Sanremo, Italia
Área 450 m²
LH-2V30. Villa junto al mar en San Remo, Liguria, ItaliaA sólo 50 metros del nuevo puerto - …
$2,34M
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Villa 6 habitaciones en Stresa, Italia
Villa 6 habitaciones
Stresa, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 250 m²
MD-280817. Villa 270 metros cuadrados, con jardín 1500 metros cuadrados, en la primera línea…
$1,05M
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Villa 6 habitaciones en Pistoia, Italia
Villa 6 habitaciones
Pistoia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 7 020 m²
LD-1143. En la provincia de Pistoi en venta villa antigua de lujoNo lejos de las aguas terma…
$6,10M
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Villa 5 habitaciones en Monzambano, Italia
Villa 5 habitaciones
Monzambano, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 550 m²
GH-SV00016. Futusilia de la República de China, кипарисов и виноградников и имеет панорамный…
$2,11M
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Villa 6 habitaciones en Civiglio, Italia
Villa 6 habitaciones
Civiglio, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 750 m²
MV-160921-2. Encantadora villa en la primera línea del lago Como y a 2 km del centro de Como…
$14,65M
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Villa 6 habitaciones en Cervo, Italia
Villa 6 habitaciones
Cervo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 138 m²
KK- Casa entre las ciudades de Cervo e Andora138kvmvista mar2,5km en coche del mar5 dormitor…
$562,656
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Parámetros de las propiedades en Italia

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