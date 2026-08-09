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Villas en venta en Como, Italia

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Tremezzina
8
San Siro
3
Faggeto Lario
5
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65 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Como, Italia
Villa 4 habitaciones
Como, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 246 m²
MV-221122-3. Villas elegantes de nueva construcción en el lago ComoCuatro Villats de nueva c…
$581,411
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Villa 5 habitaciones en Cernobbio, Italia
Villa 5 habitaciones
Cernobbio, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 300 m²
MV-160921-1. Villa moderna con impresionantes vistas al lago ComoVilla en Chernobbio.Una vil…
$4,45M
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Villa 6 habitaciones en Laglio, Italia
Villa 6 habitaciones
Laglio, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 500 m²
MV-221122-1. Villa con impresionantes vistas al lago en LaglioCasa perfectamente situada con…
$2,58M
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Villa 4 habitaciones en Lenno, Italia
Villa 4 habitaciones
Lenno, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
GR-Tr-143. Озеро Комо Вила ” Анна ” в Тремецина, г.MezzegraMezzegra Villa ” Anna ”: Прекрасн…
$3,40M
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Villa 6 habitaciones en Argegno, Italia
Villa 6 habitaciones
Argegno, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 890 m²
PL-PR-P09. Lago Como. Magnífica propiedad con una vista únicaEn la orilla del lago Como se e…
$4,10M
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Villa 6 habitaciones en Tremezzina, Italia
Villa 6 habitaciones
Tremezzina, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 000 m²
LUI-158. Villa clásica en el lago Como en primera línea.La zona de la villa principal es de …
$7,97M
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Villa 4 habitaciones en Civiglio, Italia
Villa 4 habitaciones
Civiglio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 220 m²
PL-PR_P10. Casa de piedra en el corazón de la ciudad de ComoExclusiva casa de piedra, constr…
$1,47M
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Villa 6 habitaciones en Menaggio, Italia
Villa 6 habitaciones
Menaggio, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 700 m²
LUI-180b. Hermosa villa en ComoTremezzina (5 minutos de Menagio y 30 minutos de Cernobbio)VI…
$2,81M
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Villa 5 habitaciones en Cernobbio, Italia
Villa 5 habitaciones
Cernobbio, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 330 m²
PL-PR_V19. Villas de lujo de nueva construcción en ChernobbioUn nuevo complejo residencial d…
$4,10M
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Villa 5 habitaciones en Molina, Italia
Villa 5 habitaciones
Molina, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 380 m²
GR-Pb-32. Lago Como Villa en Faggeto LarioVilla con vistas inolvidables del lago en Faggeto …
$2,05M
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Villa 6 habitaciones en Como, Italia
Villa 6 habitaciones
Como, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 2 300 m²
MV-INT-19847. Prestigiosa villa histórica noble cerca de la ciudad de ComoPrestigiosa villa …
$7,62M
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Villa 4 habitaciones en Civiglio, Italia
Villa 4 habitaciones
Civiglio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 200 m²
ID - 11032. VB - Casa adosada panorámica en ComoCasa adosada panorámica en Como con vistas a…
$996,370
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Villa 4 habitaciones en Bellagio, Italia
Villa 4 habitaciones
Bellagio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 370 m²
LUI-162. Villa en el lago Como con hermosas vistas del lago y las montañas.Villa en el lago …
$2,93M
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Villa en Colonno, Italia
Villa
Colonno, Italia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Número de plantas 3
Великолепная вилла, жилой площадью 230 кв.м., в современном стиле с видом на озеро Комо. Вил…
$1,42M
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Villa 4 habitaciones en Como, Italia
Villa 4 habitaciones
Como, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 220 m²
MV-1901. Ofrecemos a la venta una exclusiva villa privada con vistas panorámicas, magníficas…
$2,17M
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Villa 6 habitaciones en Blevio, Italia
Villa 6 habitaciones
Blevio, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 600 m²
MV-1609-2. Magnífica villa histórica en Blevio.Magnífica villa histórica en Blevio. Superfic…
$9,38M
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Villa 4 habitaciones en Blevio, Italia
Villa 4 habitaciones
Blevio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 350 m²
MV-1609-3. Increíble villa con piscina y puerto deportivo, rodeado de jardines de flores en …
$10,55M
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Villa 5 habitaciones en Cernobbio, Italia
Villa 5 habitaciones
Cernobbio, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 300 m²
MV-221122. Современная вилла с прекрасным видом на озеро КомоОбщая застроенная площадь 300 м…
$4,57M
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Villa 6 habitaciones en Lemna, Italia
Villa 6 habitaciones
Lemna, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 360 m²
MV-270221. Casa de lujo con renovación de diseño en el lago ComoCasa de lujo con renovación …
$1,99M
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Villa 6 habitaciones en Cernobbio, Italia
Villa 6 habitaciones
Cernobbio, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 520 m²
LUI-313. Hermosa villa en Chernobio.Villa 520m2 con 5 dormitorios + camareraSAD unos 1.000 m…
$5,63M
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Villa en Molina, Italia
Villa
Molina, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 360 m²
Características de la Villa del Lago Como : 3 dormitorios, 4 baños, cocina con comedor, estu…
$1,73M
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Villa 5 habitaciones en Como, Italia
Villa 5 habitaciones
Como, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Número de plantas 2
Hermosa villa con potencial comercial y vistas al lago KomoA 5 minutos de Menagio ofrecemos …
$748,690
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Villa 14 habitaciones en Griante, Italia
Villa 14 habitaciones
Griante, Italia
Habitaciones 14
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 435 m²
La pequeña ciudad de Griante y la aldea de Cadenabbia son lugares pintorescos con vistas al …
$4,60M
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Villa 6 habitaciones en Como, Italia
Villa 6 habitaciones
Como, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 750 m²
MV-221122-5. Villa de lujo de nueva construcción cerca del lago ComoLa villa está en venta a…
$12,89M
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Villa 6 habitaciones en Menaggio, Italia
Villa 6 habitaciones
Menaggio, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 620 m²
LUI-234. Villa elegante en el lago Como en primera líneaDiseñado a mediados del siglo XX, es…
$9,38M
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Villa 6 habitaciones en Cernobbio, Italia
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Cernobbio, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 300 m²
LUI-154. Vialla de la Unión de la Unión de la Unión de la Unión de la Unión de la Unión de l…
$2,34M
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Villa 6 habitaciones en Como, Italia
Villa 6 habitaciones
Como, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 700 m²
MV-1609-1. Encantadora villa rural con establos y un gran parque. Zona de 700 metros cuadrad…
$2,58M
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Villa 4 habitaciones en Pianello del Lario, Italia
Villa 4 habitaciones
Pianello del Lario, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
GR-Al1. Nueva villa de lujo en la primera línea del lagoPianello del Lario: una villa indepe…
$3,16M
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Villa 6 habitaciones en Civiglio, Italia
Villa 6 habitaciones
Civiglio, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 750 m²
MV-160921-2. Encantadora villa en la primera línea del lago Como y a 2 km del centro de Como…
$14,65M
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Villa 11 habitaciones en Menaggio, Italia
Villa 11 habitaciones
Menaggio, Italia
Habitaciones 11
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Villa bastante independiente en Menaggio y más precisamente en la aldea de Loveno, en posici…
$689,762
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Parámetros de las propiedades en Como, Italia

con Garaje
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
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Baratos
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