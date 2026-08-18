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Villas en venta en Florencia, Italia

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11 propiedades total found
Villa en Florencia, Italia
Villa
Florencia, Italia
Área 400 m²
LD-1440. Villa cerca de Florencia. tuscanyLa villa se encuentra en una de las zonas más pres…
$2,93M
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Villa 4 habitaciones en Florencia, Italia
Villa 4 habitaciones
Florencia, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 300 m²
CA-9005 Villa de lujo con piscina situada en las colinas de SetignanoVilla de lujo con pisci…
$2,34M
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Villa 4 habitaciones en Florencia, Italia
Villa 4 habitaciones
Florencia, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
SG-VI_FI_142_Adrian. Villa de dos plantas con piscina a 15 minutos de Florencia. Provincia:F…
$2,23M
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Villa 6 habitaciones en Florencia, Italia
Villa 6 habitaciones
Florencia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 000 m²
LD-0424. En la región de la República de China y la República de China, la Comisión de Inves…
$4,10M
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Villa 6 habitaciones en Florencia, Italia
Villa 6 habitaciones
Florencia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 2 320 m²
VB-90059. Propiedad única en FlorenciaUna propiedad única es un complejo compuesto por una v…
$32,82M
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Villa 5 habitaciones en Florencia, Italia
Villa 5 habitaciones
Florencia, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
SG-VI_FI_141_Adrian. Único en contexto histórico y geográfico villa de dos plantas con pisci…
$4,10M
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Villa 6 habitaciones en Florencia, Italia
Villa 6 habitaciones
Florencia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 022 m²
LD-0537. Magnífica finca rodeada de verdes colinas de ChiantiA pocos kilómetros de Florencia…
$19,93M
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Villa 6 habitaciones en Florencia, Italia
Villa 6 habitaciones
Florencia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 420 m²
LD-1387. Villa de lujo en FlorenciaAntigua casa toscana en un lugar muy panorámico, en el bo…
$3,02M
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Villa 6 habitaciones en Florencia, Italia
Villa 6 habitaciones
Florencia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 6 200 m²
LD-0063. Villa de lujo en FlorenciaVilla de lujo en venta en Toscana, se puede utilizar como…
$15,24M
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Villa 5 habitaciones en Florencia, Italia
Villa 5 habitaciones
Florencia, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 430 m²
LD-0234. Domos de lujo en FlorenciaVilla de lujo con vistas panorámicas y una torre medieval…
$1,29M
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Villa 6 habitaciones en Florencia, Italia
Villa 6 habitaciones
Florencia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 700 m²
LD-0206. Villa aristocrática de la segunda mitad del siglo XIXUna villa aristocrática de la …
$5,04M
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