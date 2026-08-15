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111 propiedades total found
Adosado Adosado 13 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 13 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 13
Área 350 m²
Casa independiente en excelente estado con cobertizo adyacente de unos 90 metros cuadrados. …
$383,666
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Adosado Adosado 12 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 12 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 12
Área 240 m²
Número de referencia: N560 Nombre de la propiedad: Casa Tanzi I Ubicación: En el país Ciudad…
$279,030
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Adosado Adosado 9 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 9 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 9
Área 240 m²
Casa unifamiliar con 3.000 m2 de tierra. Planta baja varias habitaciones y garaje. Planta ba…
$139,515
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Adosado Adosado 6 habitaciones en Sácer, Italia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Sácer, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 181 m²
Small villa with spectacular panoramic position overlooking the sea of Cala di Volpe, set in…
$1,37M
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Adosado Adosado 9 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 9 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 9
Área 200 m²
Casa individual en una posición panorámica a un tiro de piedra del centro Dos plantas más át…
$290,656
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Adosado Adosado 8 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 8 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 8
Área 150 m²
Casa unifamiliar nueva cabeza se extiende hasta p.terra y p.seminterrato Jardín de 150 metro…
Precio en demanda
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 11 habitaciones en Giulianova, Italia
Adosado Adosado 11 habitaciones
Giulianova, Italia
Habitaciones 11
Área 350 m²
Casa unifamiliar con jardín de 1.000 metros cuadrados Dispuestos en dos plantas de 150 metro…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 15 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 15 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 15
Área 400 m²
Unidad inmobiliaria que consta de dos edificios adyacentes: a) villa de dos plantas más átic…
$310,964
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Adosado Adosado 13 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 13 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 13
Área 500 m²
Primera planta 80s villa en dos plantas más sótano y ático Planta baja de 150 m2 en la plant…
$418,544
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 6
Área 140 m²
Número de referencia: N505 Nombre de la propiedad: Casa Cecchi II Ubicación: En el país Ciud…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 7 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 7 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 7
Área 250 m²
Dos casas adosadas, una de las cuales cabeza con gran jardín Tres niveles con zona de estar …
Precio en demanda
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Adosado Adosado 8 habitaciones en Campofilone, Italia
Adosado Adosado 8 habitaciones
Campofilone, Italia
Habitaciones 8
Área 200 m²
Villa con parque vallado de 3.550 m2 en una zona exclusiva a pocos km del mar. Apartamento d…
$488,302
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Adosado Adosado 7 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 7 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 7
Área 250 m²
Villa individual con terreno con olivos de unos 5.000 metros cuadrados. Planta baja con ampl…
$287,930
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Adosado Adosado 8 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 8 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 8
Área 150 m²
Casa unifamiliar en dos niveles durante aprox. 150 metros cuadrados ocho habitaciones y dos …
$151,141
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Adosado Adosado 12 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 12 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 12
Área 250 m²
villa individual en una pequeña aldea cerca de la carretera provincial. Pequeño patio y opci…
$174,393
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Adosado Adosado 25 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 25 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 25
Área 530 m²
Número de referencia: N745 (R) Nombre de la propiedad: Casa Finestra Ubicación: en el país…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 5
Área 90 m²
Casa renovada ubicada en una aldea. Dos niveles con entrada en la planta baja sala de estar …
$110,449
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Adosado Adosado 11 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 11 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 11
Área 330 m²
Villa individual en los años 80 en excelente estado Tierra de 4.000 metros cuadrados en part…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 9 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 9 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 9
Área 190 m²
villa individual a mediados de los años 60 con jardín a dos lados con accesorio. Exterior re…
$209,272
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Adosado Adosado 8 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 8 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 8
Área 160 m²
Individual 70 renovado internamente (externo a revisar) Dos plantas de 80 m2 cada primera pl…
$348,787
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Adosado Adosado 8 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 8 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 8
Área 210 m²
Renovación de la casa en el casco antiguo Tres niveles de 25 metros cuadrados cada cuadrado …
$255,777
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Adosado Adosado 8 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 8 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 8
Área 200 m²
Número de referencia: N1581 Nombre de la propiedad: Casa Zacco Ubicación: En la ciudad - afu…
$348,787
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Adosado Adosado 10 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 10 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 10
Área 200 m²
Villa individual con patio sin defensa y garaje adyacente. Planta baja con cocina, dormitori…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 9 habitaciones en Colonnella, Italia
Adosado Adosado 9 habitaciones
Colonnella, Italia
Habitaciones 9
Área 180 m²
Viviendas individuales en construcción con estructura de madera Posición panorámica con vist…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 5
Área 80 m²
Casa unifamiliar en las afueras de la ciudad de Corte, cercada, apartamento en planta baja d…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 8 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 8 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 8
Área 250 m²
Chalet independiente de unos 100 m2 en una planta con 8.000 m2 de terreno con olivos. Planta…
$162,767
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Adosado Adosado 9 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 9 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 9
Área 240 m²
Sala de estar en dos niveles más ático Piso Planta baja - Primer piso con sala de estar coci…
$232,525
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Adosado Adosado 9 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 9 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 9
Área 180 m²
Casa adosada en las afueras de la aldea en una ubicación céntrica (2/3) en los ásperos Tres …
$267,403
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Adosado Adosado 11 habitaciones en Moscufo, Italia
Adosado Adosado 11 habitaciones
Moscufo, Italia
Habitaciones 11
Área 250 m²
Villa recientemente construida con almacén (tavern) de 1.000 m2 en dos niveles (500+500) Tie…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 8 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 8 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 8
Área 150 m²
Separado individual para ser revisado internamente por el tribunal de 300 metros cuadrados c…
$172,758
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