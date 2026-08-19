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Villas en venta en Peschiera del Garda, Italia

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8 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Villa 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 136 m²
GH-SV00044. Идящный таунхаус с большой террасой на крышеВ нескольких минутах езды от центра …
$468,880
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Villa 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 110 m²
GH-SV00079. Hermosa casa adosada con terraza y piscinaEn la zona de San Benedetto di Lugana,…
$398,548
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Villa 5 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
A tiro de piedra del lago y del puerto de Sirmione 2, conveniente para todos los servicios p…
$1,29M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 13 habitaciones en Bassana, Italia
Villa 13 habitaciones
Bassana, Italia
Habitaciones 13
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 310 m²
Peschiera del Garda, Località Bassana, villa with building area for sale. The plot of land…
$1,20M
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Villa 12 habitaciones en Peschiera del Garda, Italia
Villa 12 habitaciones
Peschiera del Garda, Italia
Habitaciones 12
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
This elegant villa for sale in the town of Peschiera del Garda, located in the province of V…
$640,494
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Villa 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Villa 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Located in an enviable position, just 500 meters from the lakeside promenade and the beach o…
$760,928
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LDV InvestLDV Invest
Villa 5 habitaciones en Broglie, Italia
Villa 5 habitaciones
Broglie, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 248 m²
Peschiera del Garda, famosa como fortaleza de la República de Venecia desde el siglo XVI, es…
$2,74M
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Villa 7 habitaciones en Broglie, Italia
Villa 7 habitaciones
Broglie, Italia
Habitaciones 7
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
En Peschiera del Garda, en Località Boschetti, una zona montañosa con una maravillosa vista …
$875,889
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