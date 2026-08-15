Apartamentos en venta en Italia

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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Viterbo, Italia
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Viterbo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Piso 2/3
$313,976
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Apartamento 4 habitaciones en Borgo SantAgata, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Borgo SantAgata, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 190 m²
LH-6Q18. Apartamento histórico cerca del mar en el Imperio, Liguria, ItaliaEn la parte centr…
$322,355
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Apartamento 6 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 6
Área 90 m²
Apartamento renovado en la primera planta de un pequeño edificio. Dos dormitorios cuarto de …
$230,344
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 5 habitaciones en Sanremo, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 120 m²
LH-2Q02. Gran apartamento con vistas al mar en San Remo En San Remo, a pocos pasos de las pl…
$527,490
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Apartamento 3 habitaciones en Manerba del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Manerba del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 85 m²
GH-LV06622. Moderno apartamento con vistas al lago.Manerba del Garda, en la ciudad caracterí…
$328,216
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Apartamento 4 habitaciones en Citta SantAngelo, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Citta SantAngelo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 130 m²
Us- Apartamento en un complejo residencial exquisito y prestigiosoEn un exquisito y prestigi…
$252,023
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Ospedaletti, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Ospedaletti, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 100 m²
KK-1T89. PUBLICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN - PUBLICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN, PU…
$996,370
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Apartamento 4 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 100 m²
LH-3Q94. Apartamento de cuatro dormitorios en venta en Bordger En la planta baja de una pequ…
$703,320
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Apartamento 7 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 7 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 7
Área 110 m²
Segundo piso sin ascensor en un condominio de tres unidades. Tres dormitorios cuarto de baño…
$116,262
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Apartamento 3 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 116 m²
GH-DV5831. Apartamento con vistas al jardín y al lago.Desenzano del Garda,Ofrecemos para la …
$697,459
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Apartamento 5 habitaciones en Roma, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 130 m²
IT-111021. Apartamento grande 130m2 en RomaApartamento grande 130 metros cuadrados en el cua…
$410,270
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Apartamento 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 138 m²
GA-V001257. PUBLICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN, состоящее все…
$363,382
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Apartamento 4 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 130 m²
KK-Q-AL4. Apartamentos únicos en AlassioApartamento Art Nouveau en 130 km en un palazzo de 4…
$1,52M
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Apartamento 3 habitaciones en Polpenazze del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Polpenazze del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 125 m²
GH-DV6089. Apartamento de nueva construcción a 150 m del lago.En una prestigiosa ubicación, …
$583,755
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Apartamento 4 habitaciones en Ospedaletti, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Ospedaletti, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 118 m²
KK-280817-4. Kavarchandrav 118 118 м2Квартира 118квм на 2х уровнях полностью реконструирован…
$586,100
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Apartamento 3 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 160 m²
KK-IV869. Apartamento atractivo en Bordiger Atractivo apartamento de 160 metros cuadrados en…
$1,11M
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Apartamento en Roma, Italia
Apartamento
Roma, Italia
Área 180 m²
AG-220916-24. Ático de tres niveles en RomaUn ático Atiko de tres niveles en la zona de Tras…
$3,52M
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Apartamento 3 habitaciones en Alassio, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 80 m²
AL-98. Magnífico apartamento con vistas al mar en AlassioApartamentos en la localidad de Ala…
$1,88M
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Apartamento 5 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 5
Área 82 m²
Apartamentos de nueva construcción para ser personalizados en casa. Cortes de 82 a 110 m2 Ba…
$139,515
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Apartamento 2 habitaciones en Sanremo, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 2
Apartamento en Sanremo junto al mar! San Martino, 70 m2, 199.000 €¿Estás soñando con bienes …
$231,860
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Apartamento 3 habitaciones en Pescara, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Pescara, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 148 m²
EC-55. Apartamento dúplex cerca del mar en Pescara Elegante apartamento se encuentra en dos …
$339,938
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Apartamento 4 habitaciones en Stresa, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Stresa, Italia
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Dormitorios 3
Área 115 m²
PL-PR_A11. Lago Maggiore Stresa. Apartamento.Lago Maggiore. Streak. Apartamento de 3 dormito…
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Apartamento 7 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 7 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 7
Área 120 m²
Apartamento de la tercera planta de 120 metros cuadrados tres dormitorios baño salón. Condic…
$97,896
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Apartamento 3 habitaciones en Roma, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 100 m²
AG-220916-7. PUBLICACIÓN DE PUBLICACIÓN. Оденности атттика: большие террасы с потрясающим ви…
$5,27M
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Apartamento 6 habitaciones en Terni, Italia
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Terni, Italia
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Área 105 m²
Apartamento de 105 metros cuadrados en planta baja con entrada independiente. Cocina, sala d…
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Apartamento 4 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 225 m²
FP-510. Apartamento de lujo en un edificio histórico de principios del siglo XXEn el edifici…
$2,11M
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Apartamento 3 habitaciones en Bordighera, Italia
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Bordighera, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 75 m²
LH-3T86. Apartamento con jardín en Liguria - Apartamento de tres dormitorios en Villa en Bor…
$480,602
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Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
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San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 145 m²
GA-V001444. Villa moderna y elegante en Pesquiera del GardaEn un elegante complejo residenci…
$609,544
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Apartamento 2 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 69 m²
LH-3B12. Apartamento en venta en la ciudad de BordigueraComprar un apartamento con nuevas re…
$293,050
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Apartamento 2 habitaciones en Sanremo, Italia
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Sanremo, Italia
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Dormitorios 1
Área 62 m²
LH-2B61. Kвартира в продаже в Сан-PемоКупить новостройку - продажа новой элитной недвижимост…
$457,158
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