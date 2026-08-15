Hoteles en venta en Italia

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39 propiedades total found
Hotel en Giuliano Teatino, Italia
Hotel
Giuliano Teatino, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
SN-201216. ¡Aucción! Hotel 4 estrellas, Costa AdriáticaCosta adriática. En el centro de la c…
$3,11M
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Hotel en Forte dei Marmi, Italia
Hotel
Forte dei Marmi, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
TIV-00885.00002. Hotel acogedor 4 * frente a la costa de Toscana4 * hotel en una zona muy tr…
$12,89M
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Hotel en Pesaro, Italia
Hotel
Pesaro, Italia
Habitaciones 115
Hotel de cuatro estrellas frente al mar con 115 habitaciones, restaurante, sala de conferencias, etc
Precio en demanda
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Hotel en Noventa di Piave, Italia
Hotel
Noventa di Piave, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
IT-200618-2. Hotel 3 * en Noventa di PiaveVenta 3 * Hotel, situado en Noventa di Piave, a 35…
$8,21M
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Hotel 600 m² en Terni, Italia
Hotel 600 m²
Terni, Italia
Habitaciones 24
Área 600 m²
Parcela edificable en posición panorámica en el suburbio del país, con la posibilidad de ane…
Precio en demanda
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Hotel 2 000 m² en Gradara, Italia
Hotel 2 000 m²
Gradara, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 2 000 m²
BG-181115. Uникальный исторический объект, отель в ГрадараХарактеристики комплекса, общая пл…
$3,52M
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Hotel 800 m² en Terni, Italia
Hotel 800 m²
Terni, Italia
Habitaciones 12
Área 800 m²
Casa de campo restaurado y utilizado como una casa de campo con seis habitaciones todas con …
Precio en demanda
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Hotel 850 m² en Albano Laziale, Italia
Hotel 850 m²
Albano Laziale, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 850 m²
IT-170418. Одель с частным пляжем, на берегу озера АльбаноОтель с частным пляжем на берегу о…
$2,34M
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Hotel 6 000 m² en Terni, Italia
Hotel 6 000 m²
Terni, Italia
Habitaciones 45
Área 6 000 m²
Gran casa de campo con dos accesorios y menos de 8,000 metros cuadrados con plantación de hi…
Precio en demanda
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Hotel 340 m² en Laglio, Italia
Hotel 340 m²
Laglio, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 340 m²
IT-300418. ¡Vendido! Hotel on Lake Como en LaglioEn venta es un pequeño hotel en el lago Com…
$3,99M
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Hotel 2 200 m² en Alba Adriatica, Italia
Hotel 2 200 m²
Alba Adriatica, Italia
Habitaciones 50
Área 2 200 m²
Hotel con 50 habitaciones en excelente estado frente al mar con su propia playa y chalet
Precio en demanda
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Hotel 912 m² en Roma, Italia
Hotel 912 m²
Roma, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 912 m²
IT-210518-2. ОТЕЛВ ЦЕНТРЕ РИМАВ историческом районе Рима, недалеко от Колизея и площади Вене…
$5,27M
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Hotel 600 m² en Italia
Hotel 600 m²
Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 600 m²
SG-ALG_SI_108. Hotel 4 * con piscina a pocos kilómetros de SienaProvincia: Siena Tipo de inm…
$1,99M
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Hotel 1 000 m² en Italia
Hotel 1 000 m²
Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 000 m²
AS-130215. Hotel 3* en MilánEl hotel está situado en un edificio del siglo XIX en el estilo …
$9,38M
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Hotel 1 050 m² en Livorno, Italia
Hotel 1 050 m²
Livorno, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 050 m²
LD-1184. En Livorno se pone a la venta hotel de lujoLa mansión al estilo de la Libertad, con…
$5,86M
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Hotel 500 m² en Terni, Italia
Hotel 500 m²
Terni, Italia
Habitaciones 16
Área 500 m²
Amplio apartamento ahora utilizado como consultorio médico en el primer piso de un edificio …
Precio en demanda
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Hotel 450 m² en Terni, Italia
Hotel 450 m²
Terni, Italia
Habitaciones 22
Área 450 m²
Parcela edificable en posición panorámica en el suburbio del país, con la posibilidad de ane…
Precio en demanda
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Hotel 900 m² en Roma, Italia
Hotel 900 m²
Roma, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 900 m²
IT-210518. Hotel en el centro de RomaEn el centro de uno de los barrios más famosos de Roma,…
$4,16M
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Hotel en Venecia, Italia
Hotel
Venecia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
IT-200618-6. Venecia. Hotel - boutique 4 *Venta Hotel de 4 estrellas - boutique, categoría l…
$15,82M
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Hotel 350 m² en Terni, Italia
Hotel 350 m²
Terni, Italia
Habitaciones 18
Área 350 m²
Casa de campo en dos plantas por unos 170 metros cuadrados reformada en 2015 Planta baja con…
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Hotel 2 225 m² en Florencia, Italia
Hotel 2 225 m²
Florencia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 2 225 m²
LD-1227. Lujo complejo hotelero en las inmediaciones de FlorenciaEste hotel de lujo se encue…
$15,24M
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Hotel 600 m² en Borgo Pintura, Italia
Hotel 600 m²
Borgo Pintura, Italia
Habitaciones 16
Área 600 m²
Número de referencia: N663 ( R )Nombre de la propiedad: Casa RotondoUbicación: en el puebloC…
Precio en demanda
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Hotel 3 000 m² en Porto Recanati, Italia
Hotel 3 000 m²
Porto Recanati, Italia
Habitaciones 55
Área 3 000 m²
Hotel de 38 habitaciones con dos escaleras de restaurante y 5000 metros cuadrados de zona pa…
Precio en demanda
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Hotel 700 m² en Lapedona, Italia
Hotel 700 m²
Lapedona, Italia
Habitaciones 23
Área 700 m²
Casa de campo con vistas al mar en dos niveles para más de 700 m2. Restaurante zona de cocin…
Precio en demanda
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Hotel 3 000 m² en Terni, Italia
Hotel 3 000 m²
Terni, Italia
Área 3 000 m²
Complejo que consta de hotel con 16 habitaciones y garaje, salón interior de 1.200 m2, salón…
Precio en demanda
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Hotel 950 m² en Rosignano Marittimo, Italia
Hotel 950 m²
Rosignano Marittimo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 950 m²
LD-1305. En Castiglioncello en venta hotel de lujoHotel exclusivo junto al mar en Castiglion…
$5,86M
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Hotel en Mestre, Italia
Hotel
Mestre, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
IT-200618-4. Hotel 4 Venice. MestreVenta 4 * El hotel cuenta con 98 habitaciones, de las cua…
$12,31M
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Hotel 550 m² en Lapedona, Italia
Hotel 550 m²
Lapedona, Italia
Habitaciones 16
Área 550 m²
El edificio está en tres niveles por unos 550 metros cuadrados con apartamentos, bodegas de …
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Hotel 3 000 m² en Giulianova, Italia
Hotel 3 000 m²
Giulianova, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 3 000 m²
IT-07070720. Hotel en primera línea 3*En la zona central de Julianova Lido, un hotel de seis…
$3,75M
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Hotel en Venecia, Italia
Hotel
Venecia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
IT-200618-3. Отель 3 * в ВенецииПродается Отель 3 * расположен в 5 минутах ходьбы от площади…
$8,79M
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