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Edificios industriales en venta en Italia

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8 propiedades total found
Producción 8 686 m² en Terni, Italia
Producción 8 686 m²
Terni, Italia
Área 8 686 m²
Parcela de 8.686 metros cuadrados en zona D3 con un índice de 0,5 metros cuadrados, altura m…
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Producción 2 000 m² en Terni, Italia
Producción 2 000 m²
Terni, Italia
Área 2 000 m²
Lote artesanal de 2.000 metros cuadrados en los primeros suburbios del país, fácil acceso a …
$174,393
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Producción 4 300 m² en Terni, Italia
Producción 4 300 m²
Terni, Italia
Área 4 300 m²
Edificio de 4.300 metros cuadrados para fines artesanales carretera provincial Adjacent
$92,137
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Producción 8 000 m² en Terni, Italia
Producción 8 000 m²
Terni, Italia
Área 8 000 m²
Edificio artesanal de 8.000 metros cuadrados con una gran carretera en la carretera estatal SS77
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Producción 7 200 m² en Foligno, Italia
Producción 7 200 m²
Foligno, Italia
Área 7 200 m²
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Producción 2 000 m² en Terni, Italia
Producción 2 000 m²
Terni, Italia
Área 2 000 m²
Casa rural para ser restaurada con buena estructura de espacio aéreo en ladrillo viejo con p…
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TekceTekce
Producción 21 000 m² en Terni, Italia
Producción 21 000 m²
Terni, Italia
Área 21 000 m²
Apartamento en centro histórico en un estado razonable (reestructuración parcial deseable) e…
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Producción 5 000 m² en Terni, Italia
Producción 5 000 m²
Terni, Italia
Área 5 000 m²
Casa en dos plantas en buen estado con 10:00 hectáreas de terreno montañoso ubicado en un pu…
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