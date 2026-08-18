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Villas en venta en Lonato del Garda, Italia

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15 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 155 m²
GA-V001399. Villa en venta en Lonato del GardaEn la tranquila zona residencial montañosa de …
$420,820
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Villa 4 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 150 m²
GA-V001192. Casa adosada con jardín privado en LonatoA pocos pasos del centro de Lonato d/G …
$304,772
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Villa 4 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 155 m²
GA-V001405. Nuevo desarrollo de villas exclusivas en Lonato del GardaNo lejos del centro de …
$432,542
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Villa 5 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
Villa 5 habitaciones
Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 350 m²
ABI-1170A. Hermosa villa independiente con vistas al lago GardaHermosa villa con piscina, pa…
$1,88M
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Villa 4 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 260 m²
GA-V001307. Villa de diseño con hermosas vistas al lago en Lonato del GardaSituado en un con…
$1,29M
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Villa 6 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
Villa 6 habitaciones
Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 450 m²
GA-V001329. WILLA WOLFHAUS in the Green Environment in LONATOSituado en una hermosa competen…
$1,08M
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Villa 5 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
Villa 5 habitaciones
Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 330 m²
GA-V001120. Panau Aluciny, Aluana de la Alba. Вы входите в виллу через элегантный отдельный …
$879,150
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Villa 5 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
Villa 5 habitaciones
Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 495 m²
GA-V001321. Villa de diseño con vista general del lago en LonatoSituado en el municipio de L…
$2,23M
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Villa 4 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 155 m²
GA-V001396. Nueva villa moderna en Lonato del GardaEn una tranquila zona residencial rodeada…
$385,654
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Villa 6 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
Villa 6 habitaciones
Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 300 m²
GA-V000493. Hermosa casa restaurada en LonatoSumergido en la verde campiña de la primera pro…
$926,038
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Villa 4 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 320 m²
GA-V001559. Excelente villa con vistas al lago en Lonato del GardaSituado en un contexto ele…
$2,17M
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Villa 6 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
Villa 6 habitaciones
Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
En Lonato del Garda, en una zona tranquila y conveniente para todos los servicios y las prin…
$458,747
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Villa 7 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
Villa 7 habitaciones
Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 420 m²
En Lonato, en una aldea adyacente a Desenzano, rodeada de vegetación, ofrecemos una villa in…
$952,529
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Villa 6 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
Villa 6 habitaciones
Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Lonato del Garda, in a quiet and convenient location and in the main communication routes, w…
$502,541
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Villa 4 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
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Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
En Lonato del Garda, en una zona tranquila y conveniente para todos los servicios y las prin…
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