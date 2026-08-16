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Villas en venta en Unione dei Comuni Valdichiana Senese, Italia

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3 propiedades total found
Villa en Montepulciano, Italia
Villa
Montepulciano, Italia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 4 000 m²
La finca se encuentra en una pintoresca ubicación de la región Toscana. Hay una parcela de 4…
$17,43M
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Villa 25 habitaciones en Montepulciano, Italia
Villa 25 habitaciones
Montepulciano, Italia
Habitaciones 25
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 138 m²
In the municipality of Montepulciano, world-famous for the integrity of its historical and c…
$1,97M
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Villa 10 habitaciones en Cetona, Italia
Villa 10 habitaciones
Cetona, Italia
Habitaciones 10
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 550 m²
In the 60’ Cetona became the Buen Retiro of many protagonists of the theatre and Movie world…
$1,84M
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Parámetros de las propiedades en Unione dei Comuni Valdichiana Senese, Italia

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