Villas en venta en Lacio, Italia

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Roma
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15 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Roma, Italia
Villa 5 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 330 m²
LD-0204. Enciclopedia. Información adicional "Información de la región", "Información de la …
$926,038
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Villa 5 habitaciones en Latina, Italia
Villa 5 habitaciones
Latina, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 680 m²
AG-160316-1. Universidad de Bulgaria en la región de la región de la región de la región de …
$1,35M
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Villa en Veroli, Italia
Villa
Veroli, Italia
Número de plantas 2
Villa SFOGLIO ANTOLINI VAGLIANO. Veneto. FRESKY XVIII siglo.Provincia de Treviso, región de …
$5,41M
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Villa 6 habitaciones en Rieti, Italia
Villa 6 habitaciones
Rieti, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 4 295 m²
LD-1032. Residencia de élite en Lazio, RietiA pocos kilómetros de Rieti, rodeado de vegetaci…
$12,89M
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Villa 2 habitaciones en Roma, Italia
Villa 2 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 180 m²
IT-260319. Двухуровневая вилла 180м2. с очаровательной терасойВ престижном парке дльнфа "до …
$808,818
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Villa en Montopoli di Sabina, Italia
Villa
Montopoli di Sabina, Italia
ROMA-SABINA-MONTOPOLI DI SABINA La Sabina es una de las tierras más auténticas de Italia Cen…
$359,953
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Villa en Poggio Mirteto, Italia
Villa
Poggio Mirteto, Italia
ROME SABINA-POGGIO MIRTETO La Sabina es una de las tierras más auténticas de Italia Central:…
$319,935
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Villa 5 habitaciones en Roma, Italia
Villa 5 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 300 m²
AG-160316-2. BИЛА В ТРЕВИННЯНО РОМАНО, PИМПредлагаемая вилла находится в Трeвиньяно, живопис…
$937,760
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Villa 4 habitaciones en Colli sul Velino, Italia
Villa 4 habitaciones
Colli sul Velino, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
IT-161116. Villa en la pequeña ciudad provincial de Collie-sul-VelinoEn la pequeña ciudad pr…
$398,548
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Villa 4 habitaciones en Bomarzo, Italia
Villa 4 habitaciones
Bomarzo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 470 m²
ESO-. Y la empresa de la industria de la industria de la industria; 470   кв. м.   и с парко…
$463,019
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Villa 5 habitaciones en Roma, Italia
Villa 5 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 360 m²
AG-160316. BИЛА НА УЛИЦЕ АППИА АНТИКА, РИМПредлагаемая вилла находится в одной из самых прес…
$2,11M
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Villa 6 habitaciones en Fiano Romano, Italia
Villa 6 habitaciones
Fiano Romano, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 380 m²
IT-180618. Nueva villa de tres niveles no lejos de RomaCapena, Colle del Fagiano, a 25 km de…
$879,150
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Villa 4 habitaciones en Monte Compatri, Italia
Villa 4 habitaciones
Monte Compatri, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 150 m²
PO-110317-1. Villa (venta) » Italia » Roma » Monte CompatriLa casa se encuentra en Parco dei…
$269,606
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Villa 6 habitaciones en Roma, Italia
Villa 6 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 450 m²
ESO-. Четырехуровневая вилла 450 кв.м. с большим садом и терассойРим, Казал Палоко В продаж…
$2,93M
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Villa 6 habitaciones en Roma, Italia
Villa 6 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 750 m²
IT-180618-1. Víllaya en Rim. ИталияВ престижном   районе EUR ( на юге Рима ) продается   4-х…
$2,81M
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