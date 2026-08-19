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Villas en venta en Alassio, Italia

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10 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Alassio, Italia
Villa 4 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
DH-964. Villa Alassio ItalyLa villa se divide en dos casas separadas completamente autónomas…
$2,58M
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Villa 5 habitaciones en Alassio, Italia
Villa 5 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 300 m²
KK-280416-7. Villa en venta en AlassioVilla con acceso a la playa. Completamente renovado y …
$4,60M
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Villa 5 habitaciones en Alassio, Italia
Villa 5 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 400 m²
KK-280416-5. Villa 400 km con jardín de 900 kmVilla 400 metros cuadrados con un jardín de 90…
$1,02M
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Villa 5 habitaciones en Alassio, Italia
Villa 5 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 350 m²
DH-350. Villa Alassio Italia 350m2Máxima privacidad, gran parcela, piscina, amplio aparcamie…
$3,28M
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Villa 4 habitaciones en Alassio, Italia
Villa 4 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 150 m²
AS-VM-263. Casa con vistas al mar en la ciudad de Alassio Alassio – Esta villa se encuentra …
$879,150
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Villa 3 habitaciones en Alassio, Italia
Villa 3 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 227 m²
AS-VA-232. Villa con piscina en el Imperio, LiguriaVilla con piscina tiene una superficie de…
$726,764
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TekceTekce
Villa 4 habitaciones en Alassio, Italia
Villa 4 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 240 m²
KK-W-023B1E. Villa (venta) » Italia » Liguria » AlassioVilla 240 m2 + 1800 m2 jardín + 145 m…
$1,76M
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Villa 4 habitaciones en Alassio, Italia
Villa 4 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 250 m²
AS-VF-782. ¡Vaya de la República de China y la Unión de la Unión de la Unión Europea, la Com…
$2,70M
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Villa en Alassio, Italia
Villa
Alassio, Italia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 9
Área 500 m²
La villa tiene una vista panorámica de la pintoresca bahía de Alassio.Sumergida en un gran p…
$4,59M
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Villa en Alassio, Italia
Villa
Alassio, Italia
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 20
Área 1 300 m²
Villa histórica de lujo en uno de los lugares más famosos en el oeste de la Riviera Ligurian…
$17,43M
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