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Villas en venta en Ventimiglia, Italia

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6 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Ventimiglia, Italia
Villa 3 habitaciones
Ventimiglia, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 100 m²
LH-5V06. Villa en Ventimiglia. San RemoVilla con vistas al mar en la costa de Italia, Liguri…
$533,351
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Villa 6 habitaciones en Ventimiglia, Italia
Villa 6 habitaciones
Ventimiglia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 360 m²
KK-5V43. Villa con playa privada en LiguriaJusto en las orillas del Mar Liguriano y a solo 1…
$5,63M
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Villa 3 habitaciones en Latte, Italia
Villa 3 habitaciones
Latte, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 350 m²
KK-5V07. Chalet en venta en Latte VentimigliaVilla 350kvm entre Grimaldi (frontera con Franc…
$3,52M
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LDV InvestLDV Invest
Villa 4 habitaciones en Ventimiglia, Italia
Villa 4 habitaciones
Ventimiglia, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 265 m²
KK-280817. Villa en venta, Liguria, Ventimiglia Villa recientemente completamente reformada,…
$621,266
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Villa 4 habitaciones en Mortola Inferiore, Italia
Villa 4 habitaciones
Mortola Inferiore, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 400 m²
KK-280416. Вилла "Карина" в городе Мортола. LichuОбладающая неоспоримым шармом вилла располо…
$4,69M
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Villa en Ventimiglia, Italia
Villa
Ventimiglia, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
La villa, situada en el pintoresco Capo Mortola, a un tiro de piedra de la frontera francesa…
$5,00M
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