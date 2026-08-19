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Villas en venta en Salo, Italia

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16 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Salo, Italia
Villa 6 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 370 m²
GA-V001049. Вилла на склоне холма с видом на озеро, в городе SalòПогруженный на первый холм…
$1,16M
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Villa en Salo, Italia
Villa
Salo, Italia
Área 600 m²
GA-V001086. Propiedad para la renovación con vista al lago en la ciudad de SalòSituado en la…
$1,29M
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Red Feniks Montenegro
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Villa 6 habitaciones en Salo, Italia
Villa 6 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 770 m²
ABI-1257A. Magnífica villa con vistas al lago GardaEsta magnífica propiedad con vistas al la…
$4,45M
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Red Feniks Montenegro
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Salo, Italia
Villa
Salo, Italia
Área 790 m²
GH-210518. Вилла на первой линии, в городе СалоВилла имеет площадь 790 кв.м, парк 2000 кв.м,…
$2,23M
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Villa 4 habitaciones en Salo, Italia
Villa 4 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 160 m²
GA-V001445. тдельно стоящая вилла с видом на залив СалоОкруженная зеленью и спокойствием, вп…
$539,212
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Villa 4 habitaciones en Salo, Italia
Villa 4 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 180 m²
GH-LV01582. Viala с панорамным видом на озероПрестижная терасная Вилла расположена в небольш…
$761,930
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TekceTekce
Villa 9 habitaciones en Salo, Italia
Villa 9 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 9
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
In a privileged position close to the center of Salò and the Lake, we propose for sale a det…
$821,146
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Villa 9 habitaciones en Salo, Italia
Villa 9 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 9
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
The property we propose is a typical Italian house with stone accents, just a few steps from…
$1,31M
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Villa 13 habitaciones en Salo, Italia
Villa 13 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 13
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 480 m²
La elección de Benito Mussolini, quien, en 1943, estableció su República Social Italiana en …
$2,72M
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Villa 4 habitaciones en Villa di Salo, Italia
Villa 4 habitaciones
Villa di Salo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
In a panoramic area on the hills surrounding Salò, with a 360° panorama of the Gulf, we offe…
$766,403
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Villa 18 habitaciones en Barbarano, Italia
Villa 18 habitaciones
Barbarano, Italia
Habitaciones 18
Nº de cuartos de baño 5
Área 750 m²
This magnificent property is located in a panoramic area of Salò, immersed in the beautiful …
$3,94M
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Villa 7 habitaciones en Villa di Salo, Italia
Villa 7 habitaciones
Villa di Salo, Italia
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Garda Haus offers exclusive villa under construction with unique lake view. The property is…
$4,60M
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Villa 13 habitaciones en Salo, Italia
Villa 13 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 13
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 480 m²
It was not definitely by chance that Benito Mussolini established the Italian Social Republi…
$2,72M
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Villa 18 habitaciones en Salo, Italia
Villa 18 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 18
Nº de cuartos de baño 5
Área 750 m²
This magnificent property is located in a panoramic area of Salò, immersed in the beautiful …
$3,94M
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Villa 9 habitaciones en Salo, Italia
Villa 9 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 9
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Detached villa in a very quiet and with views overlooking the hills, not far from the histor…
$985,375
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Villa 10 habitaciones en Salo, Italia
Villa 10 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 10
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 035 m²
In Salò, in the beautiful Riviera dei Limoni, we find this magnificent Villa with panoramic …
$2,19M
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